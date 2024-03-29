Айзейя Хартенштайн: «Даже не знаю, черный я, белый, немец или американец – всего понемногу»

Айзейя Хартенштайн попытался определить свою идентичность .

Центровой « » порассуждал об этом в подкасте одноклубников Джейлена Брансона и Джоша Харта.

25-летний баскетболист рассказал, что его мать Тереза – белая американка из Орегона, а родившийся в Германии отец Флориан – наполовину черный и наполовину белый.

«Есть люди со светлым оттенком кожи. Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный.

У моего отца, видимо, тот же оттенок кожи, что и у вас, но гены моей мамы как бы взяли верх.

Я не знаю, кем себя провозгласить. Не знаю, претендую ли на черного, белого, немца или американца – во мне есть всего понемногу», – рассказал .