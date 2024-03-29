Айзейя Хартенштайн: «Даже не знаю, черный я, белый, немец или американец – всего понемногу»
Айзейя Хартенштайн попытался определить свою идентичность .
Центровой «Нью-Йорка» порассуждал об этом в подкасте одноклубников Джейлена Брансона и Джоша Харта.
25-летний баскетболист рассказал, что его мать Тереза – белая американка из Орегона, а родившийся в Германии отец Флориан – наполовину черный и наполовину белый.
«Есть люди со светлым оттенком кожи. Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный.
У моего отца, видимо, тот же оттенок кожи, что и у вас, но гены моей мамы как бы взяли верх.
Я не знаю, кем себя провозгласить. Не знаю, претендую ли на черного, белого, немца или американца – во мне есть всего понемногу», – рассказал Хартенштайн.
-И каким же образом?
-Раньше я был белым.
А вообще цитаты, конечно, угар полный:
"Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный. ...но гены моей мамы как бы взяли верх."
Надеюсь, это просто кривой перевод)
Не спрашивайте у Хартенштайна, что его дед делал в 40ые.