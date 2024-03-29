Айзейя Хартенштайн: «Даже не знаю, черный я, белый, немец или американец – всего понемногу»

Теги Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн Баскетбол

Айзейя Хартенштайн попытался определить свою идентичность .

Центровой «Нью-Йорка» порассуждал об этом в подкасте одноклубников Джейлена Брансона и Джоша Харта.

25-летний баскетболист рассказал, что его мать Тереза – белая американка из Орегона, а родившийся в Германии отец Флориан – наполовину черный и наполовину белый.

«Есть люди со светлым оттенком кожи. Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный.

У моего отца, видимо, тот же оттенок кожи, что и у вас, но гены моей мамы как бы взяли верх.

Я не знаю, кем себя провозгласить. Не знаю, претендую ли на черного, белого, немца или американца – во мне есть всего понемногу», – рассказал Хартенштайн.

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11 комментариев
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-Поверь мне на слово это место меняет людей
-И каким же образом?
-Раньше я был белым.
+8
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Судя по внешности, гены мамы не только взяли верх, а совершили нечто страшное. Потому что ни капли черных генов там не видно.

А вообще цитаты, конечно, угар полный:

"Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный. ...но гены моей мамы как бы взяли верх."

Надеюсь, это просто кривой перевод)

Не спрашивайте у Хартенштайна, что его дед делал в 40ые.
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Мир без границ!
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Он ничего не подозревает)))
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По фамилии понятно кто он)
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Ответ totocash
у томпсона батек тоже черный, а сам клэй белее чем лист бумаги😆
По нему видно, что там гены негроидной расы. Как и у Ларри Нэнса младшего.
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Заголовок огонь! Как будто у него 4 варианта на выбор🤣
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у томпсона батек тоже черный, а сам клэй белее чем лист бумаги😆
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Ли Андерсон вобщем, не обижайте его родню
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Ответ Van
Судя по внешности, гены мамы не только взяли верх, а совершили нечто страшное. Потому что ни капли черных генов там не видно. А вообще цитаты, конечно, угар полный: "Но я, наверное, стою на следующей ступеньке. Мой отец черный. ...но гены моей мамы как бы взяли верх." Надеюсь, это просто кривой перевод) Не спрашивайте у Хартенштайна, что его дед делал в 40ые.
Ну так папа только наполовину чёрный. И если посмотреть на его фото, то он больше похож на араба, чем на чёрного. А Айзея, получаеся, чёрный только на четверть
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