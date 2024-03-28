Митчелл Робинсон вернулся на площадку в победном матче против «Торонто»

Теги Нью-Йорк Торонто НБА Том Тибодо Донте Дивинченцо Митчелл Робинсон Баскетбол

Митчелл Робинсон закончил восстановление после травмы.

Центровой «Никс» пропустил 50 игр с повреждением голеностопа. Робинсон вышел со скамейки на 12 минут и набрал 8 очков, 2 подбора и 2 блок-шота при 3 из 3 с игры и 2 из 4 штрафных.

«Никогда не знаешь, что ожидать, но он задал хорошую планку этой игрой. Понравилось, как он двигался. Он будет прогрессировать с каждым днем», – прокомментировал возвращение центрового главный тренер Том Тибодо.

«Хотя бы защита осталась в относительном порядке. Мне предстоит еще поработать над этим», – заметил Робинсон.

«Было здорово видеть его на площадке. Счастливым. Его энтузиазм заразителен, не говоря уже о вкладе в защиту», – заключил Донте Дивинченцо.

«Никс» одержали победу над «Рэпторс» со счетом 145-101.

Робинсон провел 21 игру в сезоне-2023/24 до травмы, набирая 6,2 очка, 10,3 подбора.

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