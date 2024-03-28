Майлз Макбрайд набрал 29 очков в победном матче с «Торонто»
«Никс» одолели «Рэпторс» со счетом 145:101.
23-летний разыгрывающий «Нью-Йорка» Майлз Макбрайд повторил свой карьерный рекорд результативности, установленный им 18 марта 2024 года в игре против «Голден Стэйт».
В его активе 29 очков и 7 передач при 10 из 17 с игры и 9 из 14 трехочковых. Макбрайд стал самым результативным игроком встречи.
За 40 игр Дьюс набирает 9.9 очка при 41% из-за дуги на 4,5 попытках. Он проводит на паркете примерно 23 минуты за игру, но при этом может отыграть и 5 минут, и все 48, как в недавнем матче против Бруклина. Наконец он улучшил штрафной бросок с 66.7% в прошлом году до ... 85% (!) при одинаковом количестве попыток. Считаю это главным показателем трудолюбия и усердной работы над собой, потому что очень мало любителей заниматься рутиннейшей работой по броскам с ленточки.
А самое главное - его контракт. Не знаю уж, чем руководствовался Дьюс, подписывая его, но он должен уволить своего агента. 3 года за 13 миллионов, это даже не за еду, это благотворительность! Я почекал платёжки, второго такого контракта в Лиге просто нет, а если соотнести его с пользой, которую Дьюс приносит, то вообще какое-то безумие. Боюсь, если так будет и дальше продолжаться, профсоюз затребует пересмотр контракта, и Дьюс войдёт в историю, как прецедент "поправки Макбрайда".
Посмотрел стату: до подписания контракта Дьюс сыграл в 19 играх по 5 мин в среднем. Так что в тот момент не было никакой уверенности, что он может требовать контракт побольше.
А так конечно большой успех фронт-офиса Никс.