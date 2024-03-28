Майлз Макбрайд набрал 29 очков в победном матче с «Торонто»

«Никс» одолели «Рэпторс» со счетом 145:101.

23-летний разыгрывающий « » повторил свой карьерный рекорд результативности, установленный им 18 марта 2024 года в игре против «Голден Стэйт».

В его активе 29 очков и 7 передач при 10 из 17 с игры и 9 из 14 трехочковых. Макбрайд стал самым результативным игроком встречи.