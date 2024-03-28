Майлз Макбрайд набрал 29 очков в победном матче с «Торонто»

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«Никс» одолели «Рэпторс» со счетом 145:101.

23-летний разыгрывающий «Нью-Йорка» Майлз Макбрайд повторил свой карьерный рекорд результативности, установленный им 18 марта 2024 года в игре против «Голден Стэйт».

В его активе 29 очков и 7 передач при 10 из 17 с игры и 9 из 14 трехочковых. Макбрайд стал самым результативным игроком встречи.

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6 комментариев
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Ради интереса посмотрел стату Макбрайда с 31 декабря - тогда он начал стабильно получать минуты и вошёл в ротацию.
За 40 игр Дьюс набирает 9.9 очка при 41% из-за дуги на 4,5 попытках. Он проводит на паркете примерно 23 минуты за игру, но при этом может отыграть и 5 минут, и все 48, как в недавнем матче против Бруклина. Наконец он улучшил штрафной бросок с 66.7% в прошлом году до ... 85% (!) при одинаковом количестве попыток. Считаю это главным показателем трудолюбия и усердной работы над собой, потому что очень мало любителей заниматься рутиннейшей работой по броскам с ленточки.
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Мак - это явление. Парень готов пахать 48 минут за игру без какого-либо недовольства. Сравнивать его с Квикли нельзя, они совершенно разные. Квикли - ориентированный на бей-беги всадник без головы, абсолютно типичный продукт своей эпохи, Макси для бедных. Полетело - хорошо, не полетело - ничего страшного, в следующей игре полетит. Он неуправляемый. Дьюс ориентирован на защиту, берёт броски, которые ему дают, не будет бросков - будет впахивать в обороне. Он не очень высокий, но плотный и сильный, успешно играл в футбол в школе. В недавней игре с Голден Стейт Дьюс натурально съел самого Карри, прогрызал заслоны, не давал Стефу ни метра (ну, насколько вообще сдержать Карри, разумеется), и сам набрал 29 очков с потрясающим процентом. Мак два с половиной сезона полировал лавку, курсировал между основной командой и фармом, чтобы в полной мере воспользоваться шансом. Это готовый 3&D игрок.
А самое главное - его контракт. Не знаю уж, чем руководствовался Дьюс, подписывая его, но он должен уволить своего агента. 3 года за 13 миллионов, это даже не за еду, это благотворительность! Я почекал платёжки, второго такого контракта в Лиге просто нет, а если соотнести его с пользой, которую Дьюс приносит, то вообще какое-то безумие. Боюсь, если так будет и дальше продолжаться, профсоюз затребует пересмотр контракта, и Дьюс войдёт в историю, как прецедент "поправки Макбрайда".
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+7
Ответ Skeleton64
Мак - это явление. Парень готов пахать 48 минут за игру без какого-либо недовольства. Сравнивать его с Квикли нельзя, они совершенно разные. Квикли - ориентированный на бей-беги всадник без головы, абсолютно типичный продукт своей эпохи, Макси для бедных. Полетело - хорошо, не полетело - ничего страшного, в следующей игре полетит. Он неуправляемый. Дьюс ориентирован на защиту, берёт броски, которые ему дают, не будет бросков - будет впахивать в обороне. Он не очень высокий, но плотный и сильный, успешно играл в футбол в школе. В недавней игре с Голден Стейт Дьюс натурально съел самого Карри, прогрызал заслоны, не давал Стефу ни метра (ну, насколько вообще сдержать Карри, разумеется), и сам набрал 29 очков с потрясающим процентом. Мак два с половиной сезона полировал лавку, курсировал между основной командой и фармом, чтобы в полной мере воспользоваться шансом. Это готовый 3&D игрок. А самое главное - его контракт. Не знаю уж, чем руководствовался Дьюс, подписывая его, но он должен уволить своего агента. 3 года за 13 миллионов, это даже не за еду, это благотворительность! Я почекал платёжки, второго такого контракта в Лиге просто нет, а если соотнести его с пользой, которую Дьюс приносит, то вообще какое-то безумие. Боюсь, если так будет и дальше продолжаться, профсоюз затребует пересмотр контракта, и Дьюс войдёт в историю, как прецедент "поправки Макбрайда".
Если профсоюз затребует пересмотр контракта МакБрайда, то лига затребует пересмотр плохих контрактов, и профсоюз тихонько отползет.

Посмотрел стату: до подписания контракта Дьюс сыграл в 19 играх по 5 мин в среднем. Так что в тот момент не было никакой уверенности, что он может требовать контракт побольше.

А так конечно большой успех фронт-офиса Никс.
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Ответ Skeleton64
Мак - это явление. Парень готов пахать 48 минут за игру без какого-либо недовольства. Сравнивать его с Квикли нельзя, они совершенно разные. Квикли - ориентированный на бей-беги всадник без головы, абсолютно типичный продукт своей эпохи, Макси для бедных. Полетело - хорошо, не полетело - ничего страшного, в следующей игре полетит. Он неуправляемый. Дьюс ориентирован на защиту, берёт броски, которые ему дают, не будет бросков - будет впахивать в обороне. Он не очень высокий, но плотный и сильный, успешно играл в футбол в школе. В недавней игре с Голден Стейт Дьюс натурально съел самого Карри, прогрызал заслоны, не давал Стефу ни метра (ну, насколько вообще сдержать Карри, разумеется), и сам набрал 29 очков с потрясающим процентом. Мак два с половиной сезона полировал лавку, курсировал между основной командой и фармом, чтобы в полной мере воспользоваться шансом. Это готовый 3&D игрок. А самое главное - его контракт. Не знаю уж, чем руководствовался Дьюс, подписывая его, но он должен уволить своего агента. 3 года за 13 миллионов, это даже не за еду, это благотворительность! Я почекал платёжки, второго такого контракта в Лиге просто нет, а если соотнести его с пользой, которую Дьюс приносит, то вообще какое-то безумие. Боюсь, если так будет и дальше продолжаться, профсоюз затребует пересмотр контракта, и Дьюс войдёт в историю, как прецедент "поправки Макбрайда".
Было ощущение, что раньше им просто дыры затыкает Тибодо (не очень доверял ему). Видимо, понял, что зря мариновал парня на скамейке.
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Ответ luap
Было ощущение, что раньше им просто дыры затыкает Тибодо (не очень доверял ему). Видимо, понял, что зря мариновал парня на скамейке.
А так и было. Том - человек старой формации, чтобы заслужить его доверие, мало нескольких хороших матчей, нужны месяцы, если не годы упорного труда. Но потом он даст тебе все минуты в мире. Вспомнить хотя бы Джимми Батлера, он ведь первые два сезона играл точно в таком же режиме, как Макбрайд: 5 минут, 10 минут, пропустил игру, броски по остаточному принципу... и где теперь Джимми?
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