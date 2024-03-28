Сергей Карасев о победе над ЦСКА: «Сегодня нам улыбнулась удача»

Сергей Карасев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (92:91).

«В первую очередь, хочется выразить соболезнования родным и близким тех, кто пострадал в «Крокус Сити Холле». Тяжело было играть после такого. Но главное, что спорт объединяет. Сегодня что мы, что показали отличный баскетбол, и я думаю, что все зрители, которые были в зале и которые смотрели по телевизору, получили наслаждение. Надеюсь, что мы подарили небольшой подарок для всех, кто смотрел матч.

Почему «Зенит» подпустил ЦСКА в счете после «+21»?

Мы немного, может, поверили в то, что уже победили. Не очень грамотно сыграли последние атаки, 2-3 раза потеряли мяч в последние минуты. ЦСКА в то же время хорошо двигал мяч, находил свободных игроков, забил те броски, которые не забил в первой половине. Это баскетбольные качели. Сегодня нам улыбнулась удача, но понятное дело, что нам есть, над чем работать. Нужно прогрессировать во многих аспектах, но победа есть победа. Довольны, что забрали этот важный матч, теперь будем готовиться к «Енисею».

Получается, проблема была в самоуверенности?

Нет, я думаю, что самоуверенности места нет, когда ты играешь против ЦСКА. Это команда, которая представляет страну на протяжении многих лет на самом высшем уровне, так что все настраиваются на ЦСКА — как и на нас, наверное — с полной самоотдачей. Они играли при своих болельщиках, дома. Есть много примеров, когда команды возвращались с «-20».

Просто мы немного неправильно сыграли в нападении, не делились мячом. Забили в первой четверти 33 очка, но понятно, что нельзя всю игру попадать с таким процентом. Мы знали, что всякое могло случиться, и хорошо, что в концовке мы не опустили руки», – сказал форвард « ».