Наз Рид о награде лучшему «шестому» игроку: «Конечно, мне хотелось бы иметь этот титул»

Теги Миннесота НБА Наз Рид Баскетбол

Наз Рид рассказал о своих шансах на награду лучшему «шестому» игроку.

«Было бы здорово. Разумеется, я борюсь за это. Но главными остаются победы. Конечно, мне хотелось бы иметь эту награду.

Для меня самое важное – влияние на результат. Победы должны учитываться в голосовании. Вклад в результат, баланс побед и поражений, высокий посев. Подобные вещи. Думаю, все это должно быть принято во внимание», – заявил центровой «Миннесоты» Наз Рид.

Рид провел 70 матчей за «Тимбервулвз» в сезоне-2023/24, набирая 13,1 очка и 5,1 подбора при 48,4% с игры и 42,1% трехочковых.

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1 комментарий
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Вот Рид действительно лучший шестой, Монк да крут, хоть и выходит со скамейки, но он играет порой по 40 минут, слишком странный запасной)
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