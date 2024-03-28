Наз Рид о награде лучшему «шестому» игроку: «Конечно, мне хотелось бы иметь этот титул»

Наз Рид рассказал о своих шансах на награду лучшему «шестому» игроку.

«Было бы здорово. Разумеется, я борюсь за это. Но главными остаются победы. Конечно, мне хотелось бы иметь эту награду.

Для меня самое важное – влияние на результат. Победы должны учитываться в голосовании. Вклад в результат, баланс побед и поражений, высокий посев. Подобные вещи. Думаю, все это должно быть принято во внимание», – заявил центровой «Миннесоты» Наз Рид.

Рид провел 70 матчей за «Тимбервулвз» в сезоне-2023/24, набирая 13,1 очка и 5,1 подбора при 48,4% с игры и 42,1% трехочковых.