Леброн Джеймс о Джи Джи Джексоне: «С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Джи Джи Джексон Баскетбол

Леброн Джеймс похвалил новичка «Мемфиса» Джи Джи Джексона.

«С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше.

Пару лет назад у меня была возможность наблюдать за ним вживую на Peach Jam, когда он играл за команду CP3. Мне кажется, что он был одним из лучших игроков в Peach Jam. Он пропустил выпускной год и отправился прямиком в Южную Каролину, верно? Он был готов к университету, там он был партнером по команде с моим племянником Мичи Джонсоном. Так что у меня появилась возможность часто наблюдать за ним. Он становился лучше и лучше с каждым разом, когда выходил на площадку», – рассказал форвард «Лейкерс».

Джексон является самым молодым игроком НБА, Джеймс – самым возрастным.

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10 комментариев
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Ответ ST-L
грамотная работа pr службы
Не без этого, конечно, но вы когда нибудь видели, чтобы Леброн зачитывал текст с бумажки? До сих пор перед глазами тот спич, где он секунд за тридцать в подробностях без остановки рассказал про несколько подряд атак своей команды. Что что, а память у это человека феноменальная.
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+18
Откуда он все это помнит?
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Ответ ST-L
тридцать секунд в подробностях про атаку своей команды должен рассказать любой нормальный игрок, которого разбудили ночью. это его основная работа, он должен знать это назубок. хотя чего фанатам объяснять, для них их кумир бог, даже если он просто сидит кушает, то они с пеной у рта будут рассказывать как виртуозно он делает это
«должен рассказать любой нормальный игрок»
Но почему то никто не рассказывает..
Нет, конечно может вы правы про фанатскую любовь, но мне сравнить то не с кем в баскетбольном мире, да даже и во всем проф спорте. Или для вас всё, что говорит Джеймс - сплошной эпатаж? Понимаете, в чем дело, мы на разных сторонах баррикад - один считает Джеймса великим или даже величайшим из всего мира НБА, другой - обычным игроком с завышенным чсв. Приведите мне в ответ аргументы, почему он не такой умный, каким его многие считают - я вот привел аргумент про одну из игр, могу еще привести. А от вас просто «ну всё это могут сделать». Так что не только его фанаты, как вы считаете, неразумны, но и ваша позиция выглядит слабовато.
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+2
Ответ ST-L
у фанатов может быть только две крайние позиции, что и демонстрируете. или обожествлять или хейтить упоминая про чсв. талант и вклад Леброна обычные люди не обесценивают, но и каждое его действие преподносить как божественное творение не будут. рассказать как атакует твоя команда, когда тем более ты являешься главным игроком этой самой команды - базовый навык любого нормального игрока. Или Вы думаете, Стеф не сможет рассказать про атаку гсв, Яннис про атаку Милуоки, Тейтум про атаку Селтикс, Сабонис легко расскажет как атакует Кингзс, и тд. Другой момент, не каждый хочет в сми об этом рассказывать, и не у каждого спрашивают
Ладно, это бесконечный спор фаната и хейтера надо закрывать, ни к чему он не приведет. Только позлим друг друга)
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Ответ TurboMen
вот бы мне такого сына, уже играли бы вместе, - подумал Леброн
Пишут, что этот Джексон моложе сына Леброна...
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