Леброн Джеймс о Джи Джи Джексоне: «С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше»
Леброн Джеймс похвалил новичка «Мемфиса» Джи Джи Джексона.
«С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше.
Пару лет назад у меня была возможность наблюдать за ним вживую на Peach Jam, когда он играл за команду CP3. Мне кажется, что он был одним из лучших игроков в Peach Jam. Он пропустил выпускной год и отправился прямиком в Южную Каролину, верно? Он был готов к университету, там он был партнером по команде с моим племянником Мичи Джонсоном. Так что у меня появилась возможность часто наблюдать за ним. Он становился лучше и лучше с каждым разом, когда выходил на площадку», – рассказал форвард «Лейкерс».
Джексон является самым молодым игроком НБА, Джеймс – самым возрастным.
Но почему то никто не рассказывает..
Нет, конечно может вы правы про фанатскую любовь, но мне сравнить то не с кем в баскетбольном мире, да даже и во всем проф спорте. Или для вас всё, что говорит Джеймс - сплошной эпатаж? Понимаете, в чем дело, мы на разных сторонах баррикад - один считает Джеймса великим или даже величайшим из всего мира НБА, другой - обычным игроком с завышенным чсв. Приведите мне в ответ аргументы, почему он не такой умный, каким его многие считают - я вот привел аргумент про одну из игр, могу еще привести. А от вас просто «ну всё это могут сделать». Так что не только его фанаты, как вы считаете, неразумны, но и ваша позиция выглядит слабовато.