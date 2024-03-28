Леброн Джеймс о Джи Джи Джексоне: «С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше»

Леброн Джеймс похвалил новичка «Мемфиса» Джи Джи Джексона.

«С тех пор, как он начал играть, он становится все лучше и лучше.

Пару лет назад у меня была возможность наблюдать за ним вживую на Peach Jam, когда он играл за команду CP3. Мне кажется, что он был одним из лучших игроков в Peach Jam. Он пропустил выпускной год и отправился прямиком в Южную Каролину, верно? Он был готов к университету, там он был партнером по команде с моим племянником Мичи Джонсоном. Так что у меня появилась возможность часто наблюдать за ним. Он становился лучше и лучше с каждым разом, когда выходил на площадку», – рассказал форвард « ».

является самым молодым игроком , – самым возрастным.