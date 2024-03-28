Джи Джи Джексон о том, пообщался ли он с Леброном Джеймсом: «Кроме того, что он забрасывал с отклонением и надирал нам задницу, не особо»

Джи Джи Джексон поделился впечатлениями от первого матча против Леброна Джеймса.

«Удалось сегодня пообщаться с ?» – спросила новичка « » репортер.

«Кроме того, что он забрасывал с отклонением и надирал нам задницу, не особо.

Я пытался остановить его, особенно когда он проходил под кольцо. Но я не знал, что у него такой быстрый первый шаг. Многие говорят, что у него маленький арсенал приемов. Но ему много и не надо. Когда у тебя такой первый шаг и ты умеешь так отдавать передачи, тебя почти невозможно остановить. Чтобы остановить его, нужно гораздо больше, чем один человек», – сказал 19-летний форвард «Гризлис».

Джексон является самым молодым игроком НБА, Джеймс – самым возрастным.