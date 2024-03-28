Джи Джи Джексон о том, пообщался ли он с Леброном Джеймсом: «Кроме того, что он забрасывал с отклонением и надирал нам задницу, не особо»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Джи Джи Джексон Баскетбол

Джи Джи Джексон поделился впечатлениями от первого матча против Леброна Джеймса.

«Удалось сегодня пообщаться с Леброном?» – спросила новичка «Мемфиса» репортер.

«Кроме того, что он забрасывал с отклонением и надирал нам задницу, не особо.

Я пытался остановить его, особенно когда он проходил под кольцо. Но я не знал, что у него такой быстрый первый шаг. Многие говорят, что у него маленький арсенал приемов. Но ему много и не надо. Когда у тебя такой первый шаг и ты умеешь так отдавать передачи, тебя почти невозможно остановить. Чтобы остановить его, нужно гораздо больше, чем один человек», – сказал 19-летний форвард «Гризлис».

Джексон является самым молодым игроком НБА, Джеймс – самым возрастным.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как говорится:» Без лишних слов»…)
+6
-1
+5
Скажите ему, пусть сфоткается для Спортс.ру.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий