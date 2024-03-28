Леброн Джеймс о проблемах с голеностопом: «Стараюсь подходить стратегически к играм, перерывам и перелетам»
Леброн Джеймс рассказал о приоритетах на окончание сезона.
«Стараюсь подходить стратегически к играм, перерывам, перелетам. Понимать то, как чувствует себя мой голеностоп и ступня. Наше здоровье – самое важное для клуба. Учитывая все проблемы с голеностопом за последние годы, всегда держу ситуацию на контроле.
Здоровье для меня главное. Если бы не это, я постарался бы сыграть с «Милуоки». Нужно подходить к ситуации с умом. Если я не буду здоров, это в любом случае проблема для клуба и для меня», – заключил Джеймс.
Форвард «Лейкерс» сделал трипл-дабл в матче с «Мемфисом» – 23 очка, 14 подборов и 12 передач.
Команда из Лос-Анджелеса победила «Гриззлис» со счетом 136:124.
а еще ж в ПО надо бы зайти.