Леброн Джеймс о проблемах с голеностопом: «Стараюсь подходить стратегически к играм, перерывам и перелетам»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о приоритетах на окончание сезона.

«Стараюсь подходить стратегически к играм, перерывам, перелетам. Понимать то, как чувствует себя мой голеностоп и ступня. Наше здоровье – самое важное для клуба. Учитывая все проблемы с голеностопом за последние годы, всегда держу ситуацию на контроле.

Здоровье для меня главное. Если бы не это, я постарался бы сыграть с «Милуоки». Нужно подходить к ситуации с умом. Если я не буду здоров, это в любом случае проблема для клуба и для меня», – заключил Джеймс.

Форвард «Лейкерс» сделал трипл-дабл в матче с «Мемфисом» – 23 очка, 14 подборов и 12 передач.

Команда из Лос-Анджелеса победила «Гриззлис» со счетом 136:124.

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6 комментариев
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после МВЗ они так конкретно разгружают Леброна и АД, играют часто по очереди.
а еще ж в ПО надо бы зайти.
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Когда у Леброна голеностоп накрылся? 2, 3 года назад перед ПИ вроде. Столько лет информация скрывалась. А ведь там абзац был виден по записи, плюс рецидив, в итоге хронь, как и предсказывалось. Молодым наука, что нельзя манкировать рваным голеностопом.
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Ответ kisliy33
после МВЗ они так конкретно разгружают Леброна и АД, играют часто по очереди. а еще ж в ПО надо бы зайти.
После МВЗ в 17 прошедших матчах Дэвис пропустил 2 игры,Леброн - 3. Не так уж и часто) всего 5 игр без главных звезд из 17.
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Ответ kisliy33
после МВЗ они так конкретно разгружают Леброна и АД, играют часто по очереди. а еще ж в ПО надо бы зайти.
Леброн пропустил 5 игр когда был бэк ту бэк за сезон из 10 пропущенных. 2 бэк ту бэка еще, думаю какой то пропустит, может и оба
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