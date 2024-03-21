Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», МБА сыграет с «Руной» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
В группе А лидер турнирной таблицы УНИКС примет «Зенит».
В группе Б МБА сыграет с «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 21 марта, 19.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 24-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
Группа Б
- Дата проведения
- 21 марта, 18.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 21 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 21 марта, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: Уралмаш – 18-14, Самара – 18-14, Автодор – 16-16, Руна – 12-20, Астана – 12-20, МБА – 11-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.