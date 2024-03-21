Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», МБА сыграет с «Руной» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

В группе А лидер турнирной таблицы УНИКС примет «Зенит».

В группе Б МБА сыграет с «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 24-7, – 24-8, Зенит – 21-9, – 21-10, – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 18-14, Самара – 18-14, Автодор – 16-16, Руна – 12-20, Астана – 12-20, МБА – 11-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.