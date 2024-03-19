МОК назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян. В нее вошли Пау Газоль, Ю Сын Мин и Хевертц
МОК утвердил состав комиссии для проверки нейтрального статуса россиян к ОИ-2024.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В комиссию вошли бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин, а также экс-синхронистка и вице-президент МОК Николь Хевертц.
Комиссия займется проверкой российских и белорусских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Последний бросок на Евробаскете 2007... Каким же чудом корзина выплюнула мяч из нашего кольца
Испанец и кореец под руководством голландки/нидерландки.
А итог такой, большинство стран с олтмпийскими чемпионами и полноценным поостоянным участием в этих играх,к сожалению ввели против нас санкции.А именно из таких и делают подобные комиссию