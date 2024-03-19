МОК назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян. В нее вошли Пау Газоль, Ю Сын Мин и Хевертц

МОК утвердил состав комиссии для проверки нейтрального статуса россиян к ОИ-2024.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В комиссию вошли бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин, а также экс-синхронистка и вице-президент МОК Николь Хевертц.

Комиссия займется проверкой российских и белорусских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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