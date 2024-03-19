МОК назвал состав комиссии по проверке нейтрального статуса россиян. В нее вошли Пау Газоль, Ю Сын Мин и Хевертц

Теги Пау Газоль МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Баскетбол

МОК утвердил состав комиссии для проверки нейтрального статуса россиян к ОИ-2024.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). 

В комиссию вошли бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин, а также экс-синхронистка и вице-президент МОК Николь Хевертц.

Комиссия займется проверкой российских и белорусских спортсменов на соответствие критериям нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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30 комментариев
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Гаскойн, Сон Хын Мин и Хавертс?
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меня спрашивают: «Разве это не позорно?» Но вы просто завидуете, ведь трёхочковый в мою корзину мне забивал сам Поу Газоль (ц)
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Получается, весь состав из стран, которые ввели санкции против России? Выглядит совсем неангажированно)
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Ответ BearS
Гаскойн, Сон Хын Мин и Хавертс?
И мне бы больше такой состав понравился!
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Ответ BearS
Гаскойн, Сон Хын Мин и Хавертс?
Газоль - легенда баскетбола
Последний бросок на Евробаскете 2007... Каким же чудом корзина выплюнула мяч из нашего кольца
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Ответ Nick Crosier
Надо ребят из Вагнера отправить в качестве делегации.
вагнер сдулись после ликвидации своего главаря, а казались такие отчаянные ребята, а первого и девятого убрали и все - постепенное забвение
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Жесть… мозг сканировать будут и мониторить соц.сети? Просто нет слов, какие мерзкие сволочи
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Николь Хевертс - голландка/нидерландка.
Испанец и кореец под руководством голландки/нидерландки.
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Надо ребят из Вагнера отправить в качестве делегации.
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Зачитайте весь список ! (с)
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Ответ BearS
Гаскойн, Сон Хын Мин и Хавертс?
Какая-то комиссия от АПЛ
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Ответ podkop09
ну непросто найти страны, которые не вводили санкции против режима
Если знаешь,что мир не ограничивается Европой и Северной Америкой,то можно будет увидеть,что стран которые не вводили санкции,значительно больше.
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Ответ Pigmalion
Нет, стран не вводивших санкции значительно больше.
Только в этих "большинстве" стран..типо Эретрии,Сирии или Северных Корей и прочих Африканских стран, от переизбытка прав человека,демократии и удобства для жизни... почти нет спорта).В целом там не утруждают себе какими то гражданскими благами.Ничего нет лучше доллара вложенного в ее один штык,такой у них девиз.Так что даже если захочешь не наскребешь какого большого кол-во Олиймпийских чемпионов у них.
А итог такой, большинство стран с олтмпийскими чемпионами и полноценным поостоянным участием в этих играх,к сожалению ввели против нас санкции.А именно из таких и делают подобные комиссию
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