МОК не потребует от российских спортсменов подписывать декларации с осуждением боевых действий для участия в ОИ-2024

МОК не потребует от россиян подписывать декларации с осуждением боевых действий.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. При этом МОК не допустит к участию спортсменов, активно поддерживающих боевые действия.

«Мы не будем требовать от спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе, подписывать какие‑то дополнительные декларации. Как и все участники Олимпийских игр, они должны будут подписать только согласие с олимпийской хартией», - заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.