МОК не потребует от российских спортсменов подписывать декларации с осуждением боевых действий для участия в ОИ-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Джеймс Маклауд Борьба

МОК не потребует от россиян подписывать декларации с осуждением боевых действий.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. При этом МОК не допустит к участию спортсменов, активно поддерживающих боевые действия.

«Мы не будем требовать от спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе, подписывать какие‑то дополнительные декларации. Как и все участники Олимпийских игр, они должны будут подписать только согласие с олимпийской хартией», - заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лица Позднякова и его юристов, которые в «документах МОК», нарушение законов РФ нашли, имаджинировали?
+42
-17
+25
Ответ Gerald1
И чем теперь спортсменов будет пугать Поздняков?
Малиновым фраппе
+17
-2
+15
А в чем новость? Изначально же об этом говорили.
+15
-1
+14
И чем теперь спортсменов будет пугать Поздняков?
+19
-5
+14
Ответ sintenced
А в чем новость? Изначально же об этом говорили.
Специально для Позднякова, видимо
+17
-4
+13
Ответ Егор Арефьев
Комментарий скрыт
Не было такого требования.
+9
-1
+8
ща сменка подъедет?
+9
-4
+5
Ответ Дмитрий Осипов
ща сменка подъедет?
Уже начинает пахнуть носками
+5
-2
+3
Ответ Rurik Gislasson
Комментарий скрыт
Конечно же, они врут. Именно с целью максимально унизить спортсменов и расколоть российское общество, подлый МОК, заставит спортсменов подписывать декларации с осуждением СВО в строжайшей секретности, чтобы точно никто не узнал.
А ты умен, разгадал из мерзкий план.
+7
-4
+3
да собственно уже плфигу что они там потребуют или нет. наплевать. и на мок и на вада и на ОКР. и на вовок....
+12
-10
+2
Ответ Кот под ногами майора
Специально для Позднякова, видимо
Так у нас президент НОК (ОКР) критерии до сих пор не прочёл, как и его юридический отдел, а существуют они при этом на деньги налогоплательщиков, тоже самое можно сказать и про матыцинский подвал с лавочками в виде различных федераций. Либо они под дураков всё это время косили, занимаясь откровенной подтасовкой, что ещё хуже.
+3
-1
+2
лютейший кринж, спорц теперь банит за комменты не по их повесточке, дикий ор
+1
0
+1
Ответ Егор Арефьев
Комментарий скрыт
Пруфы на требование подписать бумагу с осуждением СВО со стороны МОК, в студию. Только со ссылкой на МОК, а не на Позднякова и его юристов.
+1
0
+1
Ответ 87mores
Малиновым фраппе
и самокатом
+3
-2
+1
Ответ Dima67
Все равно мало поедут. Кому нужен прессинг на Родине и обвинения в предательстве
за свои деньги они же не хочут ехать)
+2
-1
+1
Ответ Dima67
Все равно мало поедут. Кому нужен прессинг на Родине и обвинения в предательстве
Не и не каждый с гомосексуалистами захочет соревноваться, не задумывались?
+1
0
+1
Все равно мало поедут. Кому нужен прессинг на Родине и обвинения в предательстве
+4
-4
0
Позднякову это покажите и прочим пропаган донам. Чтобы истерики прекратили.
+11
-11
0
Ответ Dima67
Все равно мало поедут. Кому нужен прессинг на Родине и обвинения в предательстве
Конечно мало, но не только поэтому. Командники – вообще никто, по определению. У остальных – куча организационных и финансовых вопросов, которые придётся решать самим спортсменам и их тренерам. А если ещё принять во внимание, что даже в случае победы государственные структуры ни на каком уровне ни как их за это не премируют, то... ну Вы поняли.
0
0
0
Ответ VladislavZ
спортсмены собираются в страну, которая вступает в войну с Россией? пусть будут готовы к помещению во французский лагерь для интернированных лиц до конца войны и не говорите, что вас не предупреждали.
Какой лагерь? Какую войну? Вы в другой вселенной живете или на вас так погодные условия действуют?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий