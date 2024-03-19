МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне

Теги МОК Олимпийская сборная России фото Париж-2024 Легкая атлетика

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Играх-2024 в Париже.

«Утверждены флаг и гимн для нейтральных спортсменов. В гимне не будет никаких слов. Медали не будут отображаться в командном зачете», – сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета Джеймс Маклауд.

Флаг представляет собой надпись по кругу «Индивидуальный нейтральный атлет» с аббревиатурой AIN в центре, она выполнена в белом цвете, фон флага – бирюзовый. Гимн можно послушать по ссылке.

В рамках исполкома МОК, который проходит в эти дни, объявлено, что на Олимпиаде-2024, вероятно, выступят не более 54 нейтральных спортсменов из России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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31 комментарий
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Израилю флаг когда утвердят?
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Ответ Контрольный выстрел
Я надеюсь имена нейтралов будет знать вся Россия.
Теннисты поедут с чистой совестью и ваше мнение их не будет особо интересовать
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Ответ Рассол Уэстбрик
Нужно отказываться ехать в этот парижский клоповник. Зачем унижаться под какой-то левой тряпкой?
Так не езжай, тебя никто и не заставляет.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Нужно отказываться ехать в этот парижский клоповник. Зачем унижаться под какой-то левой тряпкой?
Россия как сборной и страны и так не будет - отстранили. А ехать или нет - моральный выбор отдельных спортсменов.
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Цвет больничный и таблетка на флаге. Шли бы они.
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Ответ Егор Арефьев
буквы К не хватает в начале
Z было бы самое то.
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Я надеюсь имена нейтралов будет знать вся Россия.
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Не радужка, мельчают.
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Борцы и дзюдоисты с такой аббревиатурой на форме сейчас выступают на международных турнирах. И ничего страшного. Комментаторы их всё равно россиянами называют в большинстве случаев.
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Ответ Bartez1986
Израилю флаг когда утвердят?
Там тоже допинг поставлен на национальном уровне?
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Ответ Артём Горбенко
Так она и не имеет, чего вы переживаете Поедет человек 10 теннисистов размяться, им ордена и премии от государства до лампочки
Да всем по барабану на аиновцев. Я ж говорю - это проблемы неведомой страны AIN. Я лишь выражаю надежду, что Россия не будет иметь никакого отношения к аиновцам (ни во время ОИ, ни после ОИ). В этом мы с Вами согласны.
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Ответ Александр Иванов
Да нет никакой злости. Мне нет дела до представителей AIN. Мне важно, чтобы моя страна не имела к этому никакого отношения.
Так она и не имеет, чего вы переживаете
Поедет человек 10 теннисистов размяться, им ордена и премии от государства до лампочки
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Ответ Александр Иванов
О чём споры? Какое нам дело до представителей неведомой страны AIN? Российских спортсменов там не будет, а флаг представителей AIN - это проблемы страны AIN. Или аиновцы ждут почестей, призовых, званий, орденов и т.д. в России? С какой стати?
Сами придумали требования спортсменов и сами на них обозлились?)
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Ответ Егор Арефьев
Россия как сборной и страны и так не будет - отстранили. А ехать или нет - моральный выбор отдельных спортсменов.
Точнее теннисистов. Кроме них, фактически никто тру нейтрально поехать не может, все остальные завязаны на национальные Федерации, всем: тренерский штаб, медицинский, сборы, транспортные расходы. Есть варианты, если вы конечно минимально интересуетесь "олимпийским" спортом, кто сможет сделать "моральный выбор" и поехать?
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Ответ Егор Арефьев
буквы К не хватает в начале
почитайте про Каина побольше и не только в Библии, узнаете много нового
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Этого флага не будет на открытии. Атлетов на церемонию не пустят
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0
О чём споры? Какое нам дело до представителей неведомой страны AIN? Российских спортсменов там не будет, а флаг представителей AIN - это проблемы страны AIN. Или аиновцы ждут почестей, призовых, званий, орденов и т.д. в России? С какой стати?
+4
-4
0
Самсон-фарма какая-то, прошу пардону...
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Нужно отказываться ехать в этот парижский клоповник. Зачем унижаться под какой-то левой тряпкой?
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буквы К не хватает в начале
+4
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