МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне

МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Играх-2024 в Париже.

«Утверждены флаг и гимн для нейтральных спортсменов. В гимне не будет никаких слов. Медали не будут отображаться в командном зачете», – сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета Джеймс Маклауд.

Флаг представляет собой надпись по кругу «Индивидуальный нейтральный атлет» с аббревиатурой AIN в центре, она выполнена в белом цвете, фон флага – бирюзовый. Гимн можно послушать по ссылке.

В рамках исполкома , который проходит в эти дни, объявлено, что на Олимпиаде-2024, вероятно, выступят не более 54 нейтральных спортсменов из России.

Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа.