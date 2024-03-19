Российских спортсменов не допустили до парада делегаций на открытии Олимпиады-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Водные виды

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских и белорусских спортсменов до участия в параде делегаций на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Мероприятие пройдет 26 июля. Решение об участии спортсменов в церемонии закрытия будет принято позднее.

«Индивидуальные нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд), так как являются индивидуальными спортсменами. Но им дадут возможность получить опыт от этого события.

Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии – во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне», – сообщили в МОК.

Ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Олимпиаде, если они смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.

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62 комментария
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Нет дискриминации, говорили они....
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Спортсмены не отвествены за деяния государства, говорят в МОК, но мы вам не дадим выступить на церемонии открытия и закрытия, из-за деяния государства, решает тот же самый МОК.
Шикарно, нечего сказать.
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Но на спортсе нас продолжат убеждать в том, что на Олимпиаду надо ехать
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Можно сколько угодно шутить про "загнивающий Запад", но такими решениями Олимпийское движение действительно умирает
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Предоставьте почетное право открытия Олимпиады спортсменам из Израиля, лицемеры хреновы!
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Насколько нужно себя не уважать, чтобы согласиться участвовать в этом позоре?
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Соглашаться ехать на такую олимпиаду - себя не уважать
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На закрытие обяжут проползти.
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Ответ Arty K.
Можно сколько угодно шутить про "загнивающий Запад", но такими решениями Олимпийское движение действительно умирает
А кому вообще олимпиада нужна, кроме как болеть за представителей своего государства? Подавляющее большинство видов скукота как зрелище.
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Нацизм в чистом своём проявлении. Отношение, как к людям даже не 2 сорта, а 3
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К открытию олимпиады ещё что-нибудь придумают.
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Я бы на месте спортсменов 10 раз подумал, прежде чем принимать участие в этом шабаше. Провокации с испачканными кетчупом трусами это минимум. Как максимум убьют или возьмут в заложники.
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Ничего удивительного нет. Нужно просто всем уже осознать, война идет по всем фронтам.
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Интересно, кто согласится то выступать? Этож как надо себя не уважать, чтобы согласиться
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И еще кто-то хочет туда ехать
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Дело не в "отсутствии одной страны", дело в прецеденте и в ужасных условиях подготовки к самой Олимпиаде-2024.

Мы ржали над опустевшими объектами Сочи-2014, здесь будет та же история, если не хуже
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Ответ Viks
Санкции работают не только в экономике, но и в спорте. Кто не понял ещё, что спорт и спортсмены не могут быть вне санкций?
Да ясно что запад в качестве санкций что угодно сделает и на какие угодно правила наплюет. Даже запретил лекарства для бедных животных, которых так защищает. Они бы и газом начали травить, но яо мешает.
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Ответ DivanGeneral
А кому вообще олимпиада нужна, кроме как болеть за представителей своего государства? Подавляющее большинство видов скукота как зрелище.
Олимпиада будет существовать пока есть жизнь на земле .
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Как говорил один наш товарищ, нет предела человеческой мерзости.
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"Союз нерушимый" им на ночь в наушники. На повторе.
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Фу, гадко. Это унижение туда ехать
Флаг какой то, как звезда Давида. Зачем туда ехать нашим спортсменам, самим то не гадко будет находиться в отстойнике. Смотреть эту олимпиаду не буду, стыдно будет за спортчменов, и для меня они уже будут не НАШИ. Бойкот этой Олимпиаде!!!!
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Очень по либеральному
И это не ирония, таков современный либерализм
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Из за неповиновения
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"Ни им дадут возможность прочувствовать..." Отдельную будку в подтрибунке выделят с окном на поляну?
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Хамство , не иначе
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Какое-то соревнование - а как еще унизим русских? А это стерпят? А это?
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Ответ DivanGeneral
Не спорю. Всегда найдутся люди, которые захотят болеть за своих. Но не вижу смысла смотреть россиянину будущую олимпиаду. Есть вещи куда интереснее этого.
Интересные вещи есть, но многим нравится смотреть спорт без привязки к цвету формы спортсменов. И иностранные атлеты не являются врагами россиян - почему не смотреть, как они соревнуются?
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Ответ torp20
Олимпиада будет существовать пока есть жизнь на земле .
Не спорю. Всегда найдутся люди, которые захотят болеть за своих. Но не вижу смысла смотреть россиянину будущую олимпиаду. Есть вещи куда интереснее этого.
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Ответ Viks
Если олимпиада в Париже провалится по организации, то олимпизм тоже не умрёт.
Олимпизм умер, когда стал политической дубинкой для решения геополитических задач гегемона, а спорт умер раньше с созданием карательного органа ВАДА,, имитирующей борьбу с допингом (ищут под микроскопом у чужих, и покрывают своих), мутной бюрократией, неясными процедурами, анонимными источниками, просроченными пробами и царапинами на пробирках задним числом.
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Ответ Георгий Большаков
Но на спортсе нас продолжат убеждать в том, что на Олимпиаду надо ехать
Кого "нас"? Нас с вами туда и с участием сборной России не позвали бы)
А так каждый спортсмен волен решать сам, тут лишь предлагают их не осуждать потом за это
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