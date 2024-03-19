Российских спортсменов не допустили до парада делегаций на открытии Олимпиады-2024
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских и белорусских спортсменов до участия в параде делегаций на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Мероприятие пройдет 26 июля. Решение об участии спортсменов в церемонии закрытия будет принято позднее.
«Индивидуальные нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд), так как являются индивидуальными спортсменами. Но им дадут возможность получить опыт от этого события.
Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии – во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне», – сообщили в МОК.
Ранее МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Олимпиаде, если они смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию.
Шикарно, нечего сказать.
Мы ржали над опустевшими объектами Сочи-2014, здесь будет та же история, если не хуже
Флаг какой то, как звезда Давида. Зачем туда ехать нашим спортсменам, самим то не гадко будет находиться в отстойнике. Смотреть эту олимпиаду не буду, стыдно будет за спортчменов, и для меня они уже будут не НАШИ. Бойкот этой Олимпиаде!!!!
И это не ирония, таков современный либерализм
А так каждый спортсмен волен решать сам, тут лишь предлагают их не осуждать потом за это