Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории НБА, который оформил файв-бай-файв. Француз превзошел достижение Андрея Кириленко

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Андрей Кириленко Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА, который оформил файв-бай-файв.

В матче с «Лейкерс» (118:123) на счету французского бигмена 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 31 минуту на площадке.

Первый номер драфта-2023 продемонстрировал подобную статистику в возрасте 20 лет. Он превзошел Андрея Кириленко, который сделал файв-бай-файв в 22 года.

Файв-бай-файв – редкое статистическое достижение, в последний раз было оформлено в 2019 году Юсуфом Нуркичем. 

Интересно, что в четверг во встрече с «Кингз» Вембаньяме не хватило одной передачи, чтобы оформить файв-бай-файв: 19 очков, 13 подборов, 5 перехватов, 5 блок-шотов и 4 передачи.

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12 комментариев
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Ну, ожидаемо. Виктор монструозен. Главное, чтобы вокруг него отличная команда строилась и "Сперс" были снова в претендентах на титул.
И есть ощущение, что Виктор побьёт рекорд Хакима по количеству матчей с такими показателями.
+17
-2
+15
Ответ Алексей Кузнецов
Ну, ожидаемо. Виктор монструозен. Главное, чтобы вокруг него отличная команда строилась и "Сперс" были снова в претендентах на титул. И есть ощущение, что Виктор побьёт рекорд Хакима по количеству матчей с такими показателями.
Рост его конешно "читерство" жуткое ) тот же АК пахал чтобы ставить блок шоты , а тут всего то руки подними и вот он блок шот)
+15
0
+15
Ответ Гекдениз Кардениз
Рост его конешно "читерство" жуткое ) тот же АК пахал чтобы ставить блок шоты , а тут всего то руки подними и вот он блок шот)
ну учитывая многие его блоки на периметре, как блок ЛеБрону сегодня то он тоже пашет дай боже
+11
-1
+10
Ещё бы передач и получился бы монструозный 5бай5 с трипл даблом
+9
-2
+7
Ответ Гекдениз Кардениз
Рост его конешно "читерство" жуткое ) тот же АК пахал чтобы ставить блок шоты , а тут всего то руки подними и вот он блок шот)
Почему-то это "читерство" не все игроки смоги использовать)
+2
0
+2
Ответ mikkels
Ещё бы передач и получился бы монструозный 5бай5 с трипл даблом
пара эйрболлов из под кольца от партнёров..
+2
0
+2
АК-47 пока на втором месте после Хакима по этому показателю
+2
-1
+1
Так и квинтупл-дабл не за горами.
+1
0
+1
Если бы в прошлом матча за 2-30 до конца решил нафармить передачку,то было бы 2 5 по 5 подряд.
+2
-1
+1
Здравствуй новичок года) Как бы сейчас не писали поклонники Чета,но Витя творит историю) и сказать,что он нашакалил 5 по 5 было бы еще большим приколом)
+3
-2
+1
Толку от этой мусорной статистики ? 7/16 броски у шпалы 2.20 ростом, да он вообще не должен иметь такую низкую эффективность с его ростом... Для сравнения Холмгрен набрал сегодня 25 +10 при 11/14 с игры. Вемби крут, спору нет, но Холмгрен, пока что, выглядит как более состоявшийся игрок и результаты команды подтверждают это. Если НБА отдаст Вембе новичка года, это чисто пиар ход. По игре Холмгрен сейчас сильнее...
+3
-2
+1
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