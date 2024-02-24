Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории НБА, который оформил файв-бай-файв. Француз превзошел достижение Андрея Кириленко

Виктор Вембаньяма стал самым молодым игроком НБА, который оформил файв-бай-файв.

В матче с « » (118:123) на счету французского бигмена 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 31 минуту на площадке.

Первый номер драфта-2023 продемонстрировал подобную статистику в возрасте 20 лет. Он превзошел , который сделал файв-бай-файв в 22 года.

Файв-бай-файв – редкое статистическое достижение, в последний раз было оформлено в 2019 году Юсуфом Нуркичем.

Интересно, что в четверг во встрече с «Кингз» не хватило одной передачи, чтобы оформить файв-бай-файв: 19 очков, 13 подборов, 5 перехватов, 5 блок-шотов и 4 передачи.