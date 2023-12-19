Первую дуэль Леброна Джеймса и Виктора Вембаньямы смотрели 1,46 миллиона телезрителей
Аудитория матча между «Лейкерс» и «Сан-Антонио» в прошлую пятницу в среднем составила 1,46 миллиона телезрителей на канале ESPN, сообщает Sports Media Watch.
В матче состоялась первая дуэль суперзвезды Леброна Джеймса и новичка Виктора Вембаньямы. «Сперс» взяли верх над «Лейкерс» со счетом 129:115, что позволило техасцам прервать худшую в истории клуба серию из 18 поражений.
Количество зрителей увеличилось на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.
Последующий матч между «Нью-Йорком» и «Финиксом» смотрели в среднем 1,28 миллиона зрителей, что на 15 процентов меньше, чем в прошлом сезоне.