Четыре игрока удалены по итогам потасовки в матче «Новый Орлеан» – «Майами»

Теги происшествия Майами Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Кевин Лав Джимми Батлер Томас Брайант Зайон Уильямсон Наджи Маршалл Хосе Альварадо Баскетбол

Во время матча «Новый Орлеан» – «Майами» состоялась крупная потасовка.

В начале четвертой четверти после фола Кевина Лава на Зайоне Уильямсоне сцепились Наджи Маршалл и Джимми Батлер. Баскетболистов вскоре удалось разнять.

Чуть позже возле судейского столика выяснять отношения стали находившиеся на замене Хосе Альварадо и Томас Брайант.

Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант в итоге заработали удаления. Также свои места пришлось покинуть нескольким болельщикам. Один из них швырял предметы в игроков «Майами».

Встреча завершилась гостевой победой «Хит» со счетом 106:95.

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9 комментариев
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Во всём виновата Любовь)
+9
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+9
Хотели вывести из игры Джимми, но не помогло. Все равно клювы переломали
+5
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+5
Ответ Why always me?!
Во всём виновата Любовь)
Любовь к игре 🤔🤔🤔
+2
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+2
Да это был просто новый трейлер к планете обезьян
+1
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Вот эта да 😳😳😳😳
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Зайон, который весит, как все участвующие в толкании игроки вместе взятые просто сделал вид, что не заметил происходящее).
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Потолкались немного и все.
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Ответ Why always me?!
Во всём виновата Любовь)
Человеку просто хотелось обнимашек
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