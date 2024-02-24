Четыре игрока удалены по итогам потасовки в матче «Новый Орлеан» – «Майами»
Во время матча «Новый Орлеан» – «Майами» состоялась крупная потасовка.
В начале четвертой четверти после фола Кевина Лава на Зайоне Уильямсоне сцепились Наджи Маршалл и Джимми Батлер. Баскетболистов вскоре удалось разнять.
Чуть позже возле судейского столика выяснять отношения стали находившиеся на замене Хосе Альварадо и Томас Брайант.
Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант в итоге заработали удаления. Также свои места пришлось покинуть нескольким болельщикам. Один из них швырял предметы в игроков «Майами».
Встреча завершилась гостевой победой «Хит» со счетом 106:95.