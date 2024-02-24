Четыре игрока удалены по итогам потасовки в матче «Новый Орлеан» – «Майами»

Во время матча «Новый Орлеан» – «Майами» состоялась крупная потасовка.

В начале четвертой четверти после фола на сцепились Наджи Маршалл и . Баскетболистов вскоре удалось разнять.

Чуть позже возле судейского столика выяснять отношения стали находившиеся на замене и Томас Брайант.

Маршалл, Батлер, Альварадо и Брайант в итоге заработали удаления. Также свои места пришлось покинуть нескольким болельщикам. Один из них швырял предметы в игроков « ».

Встреча завершилась гостевой победой «Хит» со счетом 106:95.