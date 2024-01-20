Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER и поднялся на первую строчку в истории НБА

Никола Йокич вышел на первое место в истории НБА по показателю PER.

Сербский центровой « » увеличил свой показатель до 27,92, что позволило ему обойти легендарного (27,91).

Третье место в истории лиги по этому показателю занимает форвард «Лейкерс» (27,11). Далее идут (26,89 и ’Нил (26,43).

Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».