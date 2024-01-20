Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER и поднялся на первую строчку в истории НБА
Никола Йокич вышел на первое место в истории НБА по показателю PER.
Сербский центровой «Денвера» увеличил свой показатель до 27,92, что позволило ему обойти легендарного Майкла Джордана (27,91).
Третье место в истории лиги по этому показателю занимает форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (27,11). Далее идут Энтони Дэвис (26,89 и Шакил О’Нил (26,43).
Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».
Я буду болеть за Денвер. У них есть система игры и что-то новое для всей лиги. Увидим