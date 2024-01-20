Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER и поднялся на первую строчку в истории НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Шакил О′Нил НБА Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич вышел на первое место в истории НБА по показателю PER.

Сербский центровой «Денвера» увеличил свой показатель до 27,92, что позволило ему обойти легендарного Майкла Джордана (27,91).

Третье место в истории лиги по этому показателю занимает форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (27,11). Далее идут Энтони Дэвис (26,89 и Шакил О’Нил (26,43).

Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».

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19 комментариев
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Ответ Андрей 13
Пусть это будет лучше Йокич, чем кто то другой. Понимаете наверное о ком я. А то сейчас бы было много шума, и это в 39 лет и т.д. Кстати, очередная прекрасная игра от Йокича, и его команда победила. И очередная "прекрасная" игра от Джеймса, и его команда не победила. А точнее будет сказать, снова проиграла. 😉
Ты так пишешь, будто Джеймс это какой-то перехайпленный залетный мужик, который не заслужил все то, что имеет за карьеру))))
+45
-10
+35
Ну сейчас пер выше пока йокич на пике.. Но по окончании карьеры снова ниже станет... У брона пер снижается
+29
-1
+28
Ответ Оскар Муравьёв
Ну сейчас пер выше пока йокич на пике.. Но по окончании карьеры снова ниже станет... У брона пер снижается
Надо посмотреть пер Джордана без сезонов за Уизардс. Там вообще не досягаемый уровень наверное
+9
-1
+8
Ответ Оскар Муравьёв
Ну сейчас пер выше пока йокич на пике.. Но по окончании карьеры снова ниже станет... У брона пер снижается
Но в среднем за пиковые сезоны у Йокича рекорд, причём он же побил свой собственный рекорд, просто Йокич долго становился суперзвездой, в то время как Майк стартовал с места в карьер. Так что ваш тезис о двух концах.
+10
-2
+8
Ответ pyr0techn1c
Ты так пишешь, будто Джеймс это какой-то перехайпленный залетный мужик, который не заслужил все то, что имеет за карьеру))))
Он великий игрок, просто я не его фанат. Хоть я даже болел за него, когда он с Майами отлетел от Далласа, в следующем финале я болел за Майами. Считал что он все таки заслуживает титул. Но я и подумать не мог, во что впоследствии это выльется. Ибо он замахнулся на то, чего не заслужил, и чего у него нет. Это заставляет посмотреть на его карьеру под другим углом, в частности какими путям он шел, стиль его игры, поведение и прочее. Более пристально, потому что он возомнил о себе уж слишком. Вот поэтому уж лучше Йокич.
+17
-10
+7
пожелаем ему долгой карьеры после прайма)
+3
-1
+2
Ответ Андрей 13
Он великий игрок, просто я не его фанат. Хоть я даже болел за него, когда он с Майами отлетел от Далласа, в следующем финале я болел за Майами. Считал что он все таки заслуживает титул. Но я и подумать не мог, во что впоследствии это выльется. Ибо он замахнулся на то, чего не заслужил, и чего у него нет. Это заставляет посмотреть на его карьеру под другим углом, в частности какими путям он шел, стиль его игры, поведение и прочее. Более пристально, потому что он возомнил о себе уж слишком. Вот поэтому уж лучше Йокич.
Замахнулся на что? на то что считать себя лучшим игроком в истории? Интресно почему 4хкратный Мвп, Фмпв, Чемпион, лидер по результативности в истории и много чего еще не может так говорить.
+5
-3
+2
Ответ Сынраба Отецгреха
пока история продолжается никто не лучший
Ок, представим история закончилась. Как определять лучшего ввиду разных эпох, методик, требований, амуниции, правил, фармы......И каковы критерии определения лучшего? Титулы, стата, влияние на игру и т.д и т.п... это просто нереально с и само по себе довольно глупая затея
+2
0
+2
Все таки механизм Денвера работает как часы, где Йокич в качестве "часовщика". Сегодняшний матч тому еще раз подтверждение. Бостон "куражная" команда, и когда этот кураж удается сбить, у них начинаются проблемы. А сбивать есть кому, это получалось и у Майами, и у той же Филы, и Милуоки тоже могут это сделать. Нужно отметить что Тейтум "подрос", выглядит более крепким в физическом плане, а над техникой ему нужно работать. Ему еще есть куда расти, но прогресса в его игре я особо не вижу. Ничего нового. А от него многое зависит. Так что вероятнее всего чемпионские амбиции им придется снова отложить. И вероятнее нужно искать команду которая способна победить Денвер в серии до 4-х побед. Если такой команды не найдется, а на данный момент такой команды в лиге нет. Денвер снова станет чемпионом. Хочет этого Йокич или нет, нужно ему это или нет... И уже интересно было бы посмотреть матч Чикаго 90-х не против ГСВ, а против Денвера Йокича. Как бы оно могло быть... Джордан был злой и упрямый в плане побед, Йокич тоже "воздушный", но не как Майкл, потому что Йокич еще и мягкий. Чикаго бы выиграли. 😊
+7
-6
+1
Пасматрель сезон 23/24 Рейтинг PER 25 место .Валанчунас .26Лиллард.27.Карри
+1
-1
0
Ответ Nikita Dorodenko
Надо посмотреть пер Джордана без сезонов за Уизардс. Там вообще не досягаемый уровень наверное
Да перейдя в визардс подпортил общую стату
0
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0
Ответ Nikita Dorodenko
Надо посмотреть пер Джордана без сезонов за Уизардс. Там вообще не досягаемый уровень наверное
29.1 у Джордана в Чикаго. 29.8 до первого ухода. У Леброна до возвращения в Кэвз был карьерный пик 27.8, у Шака до последнего сезона в ЛАЛ - карьерные 28.4, у Уилта в какой-то момент было выше 30, но потом стало стабильно снижаться (при этом в реальности он как раз стал признаваться МВП и выигрывать перстни).
0
0
0
Ответ Андрей 13
Все таки механизм Денвера работает как часы, где Йокич в качестве "часовщика". Сегодняшний матч тому еще раз подтверждение. Бостон "куражная" команда, и когда этот кураж удается сбить, у них начинаются проблемы. А сбивать есть кому, это получалось и у Майами, и у той же Филы, и Милуоки тоже могут это сделать. Нужно отметить что Тейтум "подрос", выглядит более крепким в физическом плане, а над техникой ему нужно работать. Ему еще есть куда расти, но прогресса в его игре я особо не вижу. Ничего нового. А от него многое зависит. Так что вероятнее всего чемпионские амбиции им придется снова отложить. И вероятнее нужно искать команду которая способна победить Денвер в серии до 4-х побед. Если такой команды не найдется, а на данный момент такой команды в лиге нет. Денвер снова станет чемпионом. Хочет этого Йокич или нет, нужно ему это или нет... И уже интересно было бы посмотреть матч Чикаго 90-х не против ГСВ, а против Денвера Йокича. Как бы оно могло быть... Джордан был злой и упрямый в плане побед, Йокич тоже "воздушный", но не как Майкл, потому что Йокич еще и мягкий. Чикаго бы выиграли. 😊
Тейтум подрос, но мне кажется ему не хватает здоровой злости и куража в критические моменты. Собственно, про это многие говорят. Посмотрим на ПО.

Я буду болеть за Денвер. У них есть система игры и что-то новое для всей лиги. Увидим
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0
Ответ Андрей 13
Все таки механизм Денвера работает как часы, где Йокич в качестве "часовщика". Сегодняшний матч тому еще раз подтверждение. Бостон "куражная" команда, и когда этот кураж удается сбить, у них начинаются проблемы. А сбивать есть кому, это получалось и у Майами, и у той же Филы, и Милуоки тоже могут это сделать. Нужно отметить что Тейтум "подрос", выглядит более крепким в физическом плане, а над техникой ему нужно работать. Ему еще есть куда расти, но прогресса в его игре я особо не вижу. Ничего нового. А от него многое зависит. Так что вероятнее всего чемпионские амбиции им придется снова отложить. И вероятнее нужно искать команду которая способна победить Денвер в серии до 4-х побед. Если такой команды не найдется, а на данный момент такой команды в лиге нет. Денвер снова станет чемпионом. Хочет этого Йокич или нет, нужно ему это или нет... И уже интересно было бы посмотреть матч Чикаго 90-х не против ГСВ, а против Денвера Йокича. Как бы оно могло быть... Джордан был злой и упрямый в плане побед, Йокич тоже "воздушный", но не как Майкл, потому что Йокич еще и мягкий. Чикаго бы выиграли. 😊
Смешно. пиковый ГСВ бы прошёлся бы по Денверу, даже не заметив серба)
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Ответ Splin
И? он теперь лучший за всю историю?🤣✌️
пока история продолжается никто не лучший
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