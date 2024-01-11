Никола Йокич стал самым молодым игроком в истории с 13 000+ очками, 6 000+ подборами и 4 000+ передачами, побив рекорд Леброна Джеймса

Никола Йокич побил рекорд Леброна Джеймса, который держался 9 лет.

23 марта 2014 года Джеймс преодолел планку в 6 000 подборов за карьеру и в возрасте 29 лет и 82 дней стал самым молодым игроком с также 13 000+ очками и 4 000+ передачами (тогда у Джеймса было уже 22 820 очков и 5 722 передачи в активе).

Сегодня 2-кратный MVP и центровой «Денвера» Никола Йокич в возрасте 28 лет и 326 дней этот рекорд побил – спустя 634 матча ему покорилась планка в 13 000 очков. У серба также 5 055 подборов и 4 307 результативных передач за карьеру.