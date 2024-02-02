НБА объявила имена резервистов Матча звезд. Брансон, Макси и Банкеро впервые примут участие в игре

НБА объявила имена резервистов Матча всех звезд 2024.

Разыгрывающий «Никс» Джален Брансон, защитник «Сиксерс» и форвард «Мэджик» попали в список 14 запасных игроков. Они впервые станут участниками звезд.

Помимо этой троицы в резерв Восточной конференции вошли защитник «Кавальерс» (пятый вызов), защитник «Селтикс» (третий), форвард «Никс» Джулиус Рэндл (третий) и центровой «Хит» Бэм Адебайо (третий).

Запасными от Западной конференции стали: разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри (десятый вызов), форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (девятый), форварды «Клипперс» Пол Джордж (девятый) и Кавай Ленард (шестой), защитник «Санз» Девин Букер (четвертый), центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс (четвертый) и защитник «волков» Энтони Эдвардс (второй).

Эти игроки присоединятся к 10 баскетболистам стартовых пятерок (по пять от каждой конференции), имена которых НБА объявила на прошлой неделе.

Запасные определились по итогам голосования 30 главных тренеров команд НБА. Матч звезд пройдет 18 февраля в Индианаполисе.

Ожидается, что комиссионеру Адаму Сильверу предстоит выбирать игроков на замену травмированным. Рэндл пропустит несколько недель с вывихом плеча, у Эмбиида разрыв мениска.