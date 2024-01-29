«Финикс» проявляет интерес к Кеньону Мартину-младшему

Теги возможные переходы Филадельфия Финикс НБА Кеньон Мартин-младший Баскетбол

«Финикс» проявляет интерес к Кеньону Мартину-младшему.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Санз» уже провели с «Сиксерс» предварительные переговоры по возможному обмену.

Ожидается, что обсуждения продолжатся.

23-летний Мартин начинал сезон в «Клипперс», а затем стал частью сделки по переходу Джеймса Хардена в калифорнийский клуб. В 30 встречах регулярного чемпионата он набирает 2,3 очка и 1,0 подбора в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что «76-е» готовы обменять легкого форварда и надеются получить взамен «качественный» пик второго раунда.

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