«Финикс» интересуется Тобайасом Харрисом, просит «76-х» помочь с трехсторонним обменом Деандре Эйтона
«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса.
Как сообщает обозреватель «Сиксерс» Киф Помпи, к Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».
«Санз» заинтересованы в Харрисе и хотят, чтобы «76-е» «оказали содействие» в трехстороннем обмене.
«Финикс» предлагает отправить центрового Деандре Эйтона в третью команду, а «Филадельфия» получит «другие активы».
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