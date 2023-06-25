«Финикс» интересуется Тобайасом Харрисом, просит «76-х» помочь с трехсторонним обменом Деандре Эйтона

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда .

Как сообщает обозреватель «Сиксерс» Киф Помпи, к Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», « » и « ».

«Санз» заинтересованы в Харрисе и хотят, чтобы «76-е» «оказали содействие» в трехстороннем обмене.

« » предлагает отправить центрового Деандре Эйтона в третью команду, а « » получит «другие активы».

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