«Финикс» интересуется Тобайасом Харрисом, просит «76-х» помочь с трехсторонним обменом Деандре Эйтона

Теги возможные переходы Кливленд Даллас Филадельфия Финикс НБА Юта Тобайас Харрис Деандре Эйтон Баскетбол

«Филадельфия» ведет переговоры с командами по обмену форварда Тобайаса Харриса.

Как сообщает обозреватель «Сиксерс» Киф Помпи, к Харрису проявляют интерес «Финикс», «Юта», «Кливленд» и «Даллас».

«Санз» заинтересованы в Харрисе и хотят, чтобы «76-е» «оказали содействие» в трехстороннем обмене.

«Финикс» предлагает отправить центрового Деандре Эйтона в третью команду, а «Филадельфия» получит «другие активы».

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10 комментариев

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fhneh
Короче Фила решила обменять Харриса, и выложила утку якобы они разводят Кливленд на кучу активов, дабы поднять чуть его стоимость со дна. В реальности получат что-то вроде Леверт+Осман
+17
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+17
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Oktay Ibrahimov
не надо в Даллас. я представляю ЧТО они за него отдадут. Не надо, Марк. Пожалуйста. Потерпите. У вас формируется крутая команда.
+7
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+6
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Roman Boroveev
А что им даст Харрис? Избавление от контракта Эйтона да, усиление в целом,не сказать чтобы. Нужны чернорабочие в защите играть.
+3
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Максим Макеев
финикс чекнулся
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Георгий Новиков
Зачем финиксу один тяжелый контракт менять на другой и оставаться без центрового, но брать чувака на позицию дюранта?
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PHOENIX81
Ответ Roman Boroveev
А что им даст Харрис? Избавление от контракта Эйтона да, усиление в целом,не сказать чтобы. Нужны чернорабочие в защите играть.
ты контракт Харриса знаешь?
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Roman Boroveev
Ответ PHOENIX81
ты контракт Харриса знаешь?
в курсе, но он короче
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Ann Tretiakova
Ответ Oktay Ibrahimov
не надо в Даллас. я представляю ЧТО они за него отдадут. Не надо, Марк. Пожалуйста. Потерпите. У вас формируется крутая команда.
))а шо ? думаешь возможно обменять игрвинга в Финикс ?)) Ох..это было бы хорошо)))))кеша будет рад видеть своего друга ))))
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dev0
Ответ Георгий Новиков
Зачем финиксу один тяжелый контракт менять на другой и оставаться без центрового, но брать чувака на позицию дюранта?
Нужно бооолььше скоооринга
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