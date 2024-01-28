Сергей Елевич: «Зенит» подустал, виден небольшой спад»

Теги Сергей Елевич Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич прокомментировал поражение «Зенита» от «Нижнего Новгоорода».

Заслуженный тренер России отметил, что в игре «Зенита» наблюдается небольшой спад.

«Нижний» в матче с «Зенитом» очень сильно сыграл в защите. При этом лидерские качества проявил Дмитрий Хвостов. В целом для обеих команд очень тяжелая игра была.

Думаю, что «Зенит» сейчас подустал, виден небольшой спад. Это нормальное явление — спады случаются у каждой команды. Но «ПАРИ НН» проводит три матча подряд на очень высоком уровне. Вернулись после травм игроки, и все более‑менее у нижегородцев стало налаживаться», — сказал Елевич.

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