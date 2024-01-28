Андрей Воронцевич: «Надеюсь, что сегодняшняя победа над «Зенитом» станет хорошим стимулом для «Нижнего Новгорода»

Андрей Воронцевич прокомментировал победу над «Зенитом» – 68:64.

Форвард «Нижнего Новгорода» рассказал, за счет чего удалось обыграть одного из фаворитов сезона, и выразил надежду, что сегодняшний успех станет хорошим стимулом к борьбе за выход в плей‑офф Лиги ВТБ.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить за поддержку наших болельщиков: энергия зала была просто потрясающая, каждого зрителя, пришедшего поболеть за «Пари Нижний Новгород», мы слышали. Мы выложились на все сто.

Не сказать, что сыграли безукоризненно, и тем не менее наши соперники за матч смогли вывести нас только на 12 ошибок. Мы неплохо защищались, двигали мяч и не дали « » реализовать одну из его сильных сторон — их трехочковые: насколько я помню, сегодня из 19 они забили всего три. Конечно, очень приятно побеждать и радовать своего болельщика.

Будем бороться в каждом матче и посмотрим, во что это выльется. Непросто, конечно, нам пришлось, когда 10 или 11 игроков в этом сезоне получили травмы. Но это спорт — без этого, к сожалению, никуда. Хотелось бы пожелать всем нашим игрокам и вообще всем спортсменам, чтобы у них было поменьше травм.

Но сейчас в нашей команде, к счастью, в этом отношении почти все в порядке. Есть, конечно, некий дискомфорт в мышце у Вани Стребкова. Хотя я не врач и не берусь говорить, что это правильная формулировка, но, по‑моему, там спазм. Ване пожелаем побыстрее восстановиться и присоединиться к команде.

Повторюсь, будем стараться в каждом матче и шаг за шагом, надеюсь, подойдем к своей цели. Будем по максимуму использовать свои шансы для выхода в плей‑офф. Идем от игры к игре. Надеюсь, что сегодняшняя победа станет хорошим стимулом для нас в дальнейших матчах», — сказал .