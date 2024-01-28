Показатель «+/-» Дрэймонда Грина в проигранном матче против «Лейкерс» составил «+31»

Дрэймонд Грин в матче с «Лейкерс» показал лучший «+/-» среди игроков «Уорриорз».

Грин провел на площадке почти 46 минут, и его показатель составил «+31». Это самый высокий «+/-» в проигранном матче в этом сезоне.

« » проиграл « » во втором овертайме со счетом 144:145. завершил встречу с 8 очками, 14 подборами, 11 передачами, 3 перехватами, 2 блок-шотами и 2 потерями.

Лишь у двух других игроков «Уорриорз» оказался положительный показатель «+/-» – у («+2») и у Эндрю Уиггингса (+1). У Стефена Карри – «-2».

«Уорриорз» занимают 12-е место в Западной конференции (19-24).