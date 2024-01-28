Леброн Джеймс: «Буду рассказывать внукам о противостоянии со Стефеном Карри»
Леброн Джеймс поделился впечатлениями от очередной дуэли со Стефеном Карри.
«Я буду рассказывать об этом противостоянии своим внукам.
Было очень приятно встретиться с одним из величайших игроков в истории. Мы продолжаем мотивировать друг друга и не принимаем это как должное, потому что кто знает, сколько раз мы еще окажемся на одной площадке», – сказал форвард «Лейкерс».
В субботу «Лейкерс» обыграли «Уорриорз» во втором овертайме со счетом 145:144.
Джеймс набрал 36 очков, сделал 20 подборов (рекорд карьеры) и 12 передач. Карри отметился 46 очками.