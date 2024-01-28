Леброн Джеймс: «Буду рассказывать внукам о противостоянии со Стефеном Карри»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Леброн Джеймс поделился впечатлениями от очередной дуэли со Стефеном Карри.

«Я буду рассказывать об этом противостоянии своим внукам.

Было очень приятно встретиться с одним из величайших игроков в истории. Мы продолжаем мотивировать друг друга и не принимаем это как должное, потому что кто знает, сколько раз мы еще окажемся на одной площадке», – сказал форвард «Лейкерс».

В субботу «Лейкерс» обыграли «Уорриорз» во втором овертайме со счетом 145:144.

Джеймс набрал 36 очков, сделал 20 подборов (рекорд карьеры) и 12 передач. Карри отметился 46 очками.

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2 комментария
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Да такими темпами внук(и) еще увидят, как его папа с дедом против Карри играют)
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В составе Лейкерс выиграл все эпические бои у Карри и ГС. В 2021г выбил из плей инн ГС, в 2023 выиграл серию полуфинала Запада гостевую у ГС 4—2 и сегодня выиграл на поляне ГС, уступая 15очков, в 2ОТ.
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