Дарвин Хэм после матча с «Уорриорз»: «Сейчас думаю о том, чтобы взять себе что-нибудь поесть и бокал хорошего вина»

Дарвин Хэм после матча с «Уорриорз» отказался отвечать на вопросы о составе.

Главного тренера « » спросили, рассматривает ли он возможность возвращения Джарреда Вандербилта в стартовую пятерку.

«Что ж, сейчас я думаю о том, чтобы взять себе что-нибудь поесть и бокал хорошего вина, после чего собираюсь в ближайшее время лечь спать и хорошо выспаться. Никаких вопросов по составу, пожалуйста», – сказал Хэм.

«Лейкерс» обыграли « » во втором овертайме со счетом 145:144.