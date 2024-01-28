Дарвин Хэм после матча с «Уорриорз»: «Сейчас думаю о том, чтобы взять себе что-нибудь поесть и бокал хорошего вина»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм после матча с «Уорриорз» отказался отвечать на вопросы о составе.

Главного тренера «Лейкерс» спросили, рассматривает ли он возможность возвращения Джарреда Вандербилта в стартовую пятерку.

«Что ж, сейчас я думаю о том, чтобы взять себе что-нибудь поесть и бокал хорошего вина, после чего собираюсь в ближайшее время лечь спать и хорошо выспаться. Никаких вопросов по составу, пожалуйста», – сказал Хэм.

«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» во втором овертайме со счетом 145:144.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Продлите контракт с этим гением на 40 лет
+3
-1
+2
Какое он отношение имеет к этому матчу?
+2
0
+2
Поесть и хорошее вино - отсылка к Леброну, с ним надо перетереть за Вандербильта.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий