«Реал» U18 выиграл финал отборочного турнира юношеской Евролиги, у Егора Демина – 8 очков, 7 передач и 4 подбора

«Реал» U18 прошел в финальный этап юношеской Евролиги.

Сегодня юниорская команда « » выиграла финал отборочного этапа в Подгорице у сборной ANGT со счетом 86:79.

Российский защитник «Реала» U18 провел на площадке 29 минут, набрав 8 очков (3 из 17 с игры, 2 из 11 из-за дуги), сделал 7 передач, 4 подбора, 1 перехват и 2 потери.

«Реал» выиграл отборочный турнир и напрямую отобрался в финальный этап юношеской Евролиги, который состоится в рамках «Финала четырех» взрослой Евролиги в мае этого года.

«Реал» является действующим чемпионом Евролиги U18.