«Реал» U18 выиграл финал отборочного турнира юношеской Евролиги, у Егора Демина – 8 очков, 7 передач и 4 подбора
«Реал» U18 прошел в финальный этап юношеской Евролиги.
Сегодня юниорская команда «Реала» выиграла финал отборочного этапа в Подгорице у сборной ANGT со счетом 86:79.
Российский защитник «Реала» U18 Егор Демин провел на площадке 29 минут, набрав 8 очков (3 из 17 с игры, 2 из 11 из-за дуги), сделал 7 передач, 4 подбора, 1 перехват и 2 потери.
«Реал» выиграл отборочный турнир и напрямую отобрался в финальный этап юношеской Евролиги, который состоится в рамках «Финала четырех» взрослой Евролиги в мае этого года.
«Реал» является действующим чемпионом Евролиги U18.
Бланкос имели минус десять перед последней четвертью, но потом включились сербский чемпион Европы до 18 лет Митар Боснякович и потенциально топ 10 драфта НБА 2025-го года Уго Гонсалес.
Демин к сожалению не впечатлил в этой игре. Начал он неплохо, набрал 8 очков, но потом мазал все в подряд. В конечном итоге его филд шутинг говорит сам за себя: 3/17. Так дело не пойдет, даже 7 ассистов не могут скрасить его в целом неудачную игру, недаром решающие клатчевые 5 минут он не играл.
В целом мне вообще больше понравился тандем гардов "сборной Европы", мигрант из Германии мулат Кайил (сделал в этом матче сочный дабл-дабл, 23 очка/12 ассистов) и греческий комбогард Лиотопулос. Думаю оба эти хлопца в будущем дорастут до уровня Евролиги.
Так то конечно трудно будет Реалу выиграть этот турнир в мае когда "сборная Европы" усилится качественными талантами из Европы после ещё трёх отборочных турниров. Бывший игрок Химок Петтери Копонен который сейчас тренирует эту команду думаю скоро на манер Спанулиса (который тоже ранее успел потренировать такую же сборную солянку из европейских талантов) тоже возглавит какой-то добротный европейский клуб. Молодые финские баскетбольные тренеры сейчас в моде, поэтому не удивлюсь если Коппонен летом возглавит какой-нибудь немецкий клуб, на манер Гамбурга.