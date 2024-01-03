Антон Понкрашов: «Из россиян в НБА стоит ждать Демина, Савкова и Голдина»

Теги Антон Понкрашов Реал НБА NCAA G-лига БК Пари Нижний Новгород Павел Савков Егор Демин Влад Голдин Баскетбол

Антон Понкрашов назвал имена российских игроков, которые ближе всех к НБА.

Игрок «Нижнего Новгорода» считает, что наилучшие шансы у Егора ДеминаРеал»), Павла Савкова (Лига развития НБА) и Влада Голдина (NCAA).

– Несмотря на отстранение и политику, последним россиянином в НБА был Мозгов в 2019 году. Считаешь ли ты проблемой, что почти за пять лет из наших баскетболистов никто не был близок к отъезду в США?

– Конечно, это плохо, но тут сложная система. Мы отстранены от международных турниров, соответственно, не такое большое количество скаутов приезжают в Россию. Когда я был молодым в ЦСКА, то агенты из Америки регулярно изучали и наблюдали за игроками в России.

В связи с нынешней политической ситуацией «драфтануться» будет проще тем ребятам, которые выступают в NCAA или в Европе. Ближайшая троица, которая находится на карандаше у скаутов в США – Демин из «Реала», Савков из G‑лиги и Голдин из студенческой лиги, их и стоит ждать в НБА.

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