Егор Демин – второй в рейтинге Eurohopes среди игроков 2006 года рождения

Теги Реал чемпионат Испании Егор Демин Уго Гонсалес Сергей Абаев Даме Сарр Баскетбол

17-летний российский разыгрывающий мадридского «Реала» Егор Демин занимает 2-е место в рейтинге Eurohopes среди европейских игроков, родившихся в 2006 году.

Демин подписал контракт с «Реалом» в сентябре 2021 года и сразу возглавил рейтинг Eurohopes. В этом году россиян уступил лидирующую позицию своего одноклубнику Уго Гонсалесу.

Топ-5 2006 года рождения

1. Уго Гонсалес, Испания («Реал»)

2. Егор Демин, Россия («Реал»)

3. Ноа Эссенге, Франция («Ульм»)

4. Дам Сарр, Италия («Барселона»)

5. Шон Абаев, Израиль («Калвари Крисчен Экадеми»)

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1 комментарий

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Дима Перепелица
Неплохо👏
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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