Егор Демин – второй в рейтинге Eurohopes среди игроков 2006 года рождения
17-летний российский разыгрывающий мадридского «Реала» Егор Демин занимает 2-е место в рейтинге Eurohopes среди европейских игроков, родившихся в 2006 году.
Демин подписал контракт с «Реалом» в сентябре 2021 года и сразу возглавил рейтинг Eurohopes. В этом году россиян уступил лидирующую позицию своего одноклубнику Уго Гонсалесу.
Топ-5 2006 года рождения
1. Уго Гонсалес, Испания («Реал»)
2. Егор Демин, Россия («Реал»)
3. Ноа Эссенге, Франция («Ульм»)
4. Дам Сарр, Италия («Барселона»)
5. Шон Абаев, Израиль («Калвари Крисчен Экадеми»)
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