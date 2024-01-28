Егор Демин был признан MVP игрового дня и вывел «Реал» U18 в финал отборочного турнира юношеской Евролиги

Егор Демин был признан лучшим игроком второго игрового дня турнира ANGT.

Российский защитник « » U18 в трех матчах Adidas Next Generation Tournament набирает в среднем 15,3 очка, 5,7 передачи, 4,3 подбора и 3 перехвата при 72,7% с игры.

Мадридский клуб одержал три победы – над «Венецией», «Цедевитой-Олимпией» и «Баварией» – и вышел в финал, в котором сойдется со сборной ANGT.

Победитель встречи примет участие в финальном раунде юношеской Евролиги, который проводится параллельно взрослому «Финалу четырех».