Зоран Лукич: «Мечтаю о том, чтобы «НН» возглавил нижегородец»

Теги Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Зоран Лукич объяснил, почему в матче с «Самарой» командой руководил Сергей Козин.

«Это мое желание и моя личная договоренность с Сергеем Юрьевичем Пановым. Чтобы после моего ухода «НН» возглавил нижегородец.

Козин действительно хороший тренер. И то, что он возглавляет команду в Кубке и некоторых матчах лиги ВТБ… Мы ничего не теряем. А он приобретает огромный опыт, который не получить больше нигде. Да, многие удивились. Извиняюсь, что не взял громкоговоритель и не сказал о своих намерениях во всеуслышание.

Нормально ли это восприняли игроки? Нормально, конечно. Я откровенно говорю: в ближайшее время мы увидим Козина в качестве главного тренера «Пари НН». Он заслуживает этого и может успешно справиться с задачей. Вы помните хотя бы одного нижегородца, работающего главным тренером в высшем дивизионе российского баскетбола? Так давайте его вырастим. Это моя огромная мечта», – сказал Лукич.

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