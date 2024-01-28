Пол Пирс: «Никто никогда не наберет 100 очков снова»

Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

«Никто никогда не наберет 100 очков [вновь]. Времени не хватит», – заявил Пол Пирс в разговоре с Кевином Гарнеттом.

Бывшие партнеры по «Селтикс» вступили в спор, в котором Гарнетт утверждал, что если бы такой игрок, как Эмбиид, получил больше минут или матч перешел бы в овертайм, то достижение 100 очков стало бы правдоподобным. Пирс возразил и подчеркнул усталость, с которой придется справляться после набора 70 очков, что делает путь к 100 очкам крайне маловероятным.

Пирс заявил: «Никто не набирает по 30 очков за четверть», подразумевая, что к тому времени, как игрок наберет 70 очков, он будет физически и морально истощен. Несмотря на то что Гарнетт указал на исторические случаи, когда игроки набирали 30 очков за четверть, Пирс остался при своем мнении, что достичь планки в 100 очков невозможно.

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