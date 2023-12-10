«Хватит нести чушь». Пол Пирс не включил Леброна Джеймса в Топ-5 действующих игроков НБА

Легенда «Бостона» заявил, что суперзвезда « » не входит в пятерку лучших игроков на сегодняшний день.

«Лука Дончич, Джокер, Эмбиид, Яннис и Тейтум. Заткнись. Пожалуйста, хватит нести эту чушь», – сказал Пирс, чем вызвал негодование у бывшего одноклубника .

«Что ты несешь? Ты ни черта не понимаешь в баскетболе. Лука ни разу не играл в финале. Ты говоришь о Леброне. 66 тысяч минут, прояви уважение», – отметил Гарнетт.