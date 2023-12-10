«Хватит нести чушь». Пол Пирс не включил Леброна Джеймса в Топ-5 действующих игроков НБА

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс Кевин Гарнетт НБА Баскетбол

Легенда «Бостона» Пол Пирс заявил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в пятерку лучших игроков НБА на сегодняшний день.

«Лука Дончич, Джокер, Эмбиид, Яннис и Тейтум. Заткнись. Пожалуйста, хватит нести эту чушь», – сказал Пирс, чем вызвал негодование у бывшего одноклубника Кевина Гарнетта.

«Что ты несешь? Ты ни черта не понимаешь в баскетболе. Лука ни разу не играл в финале. Ты говоришь о Леброне. 66 тысяч минут, прояви уважение», – отметил Гарнетт.

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1 комментарий
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Гарнетт действительно несёт чушь. Как эти 66 тысяч минут связаны с игрой на сегодняшний день?
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