Леброн Джеймс набрал 36 очков, 20 подборов и 12 передач в победной игре с «Голден Стэйт»

«Лейкерс» на выезде во втором овертайме справились с «Уорриорз» – 145:144.

Форвард «озерников» отметился 36 очками, 20 подборами (рекорд карьеры) и 12 результативными передачами.

4-кратный чемпион за 48 минут на площадке реализовал 14 из 25 с игры и 6 из 6 с линии, в том числе исполнил победные штрафные броски за полторы секунды до конца встречи.

39-летний Джеймс стал третьим игроком в истории « », кому покорилась линейка в 30 очков, 20 подборов и 10 передач. Ранее это удавалось легендам прошлого и .