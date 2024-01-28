Леброн Джеймс набрал 36 очков, 20 подборов и 12 передач в победной игре с «Голден Стэйт»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Элджин Бэйлор Баскетбол

«Лейкерс» на выезде во втором овертайме справились с «Уорриорз» – 145:144.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс отметился 36 очками, 20 подборами (рекорд карьеры) и 12 результативными передачами.

4-кратный чемпион за 48 минут на площадке реализовал 14 из 25 с игры и 6 из 6 с линии, в том числе исполнил победные штрафные броски за полторы секунды до конца встречи.

39-летний Джеймс стал третьим игроком в истории «Лейкерс», кому покорилась линейка в 30 очков, 20 подборов и 10 передач. Ранее это удавалось легендам прошлого Элджину Бэйлору и Кариму Абдул-Джаббару.

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4 комментария
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GOAT
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Кто же в 39 лет продемонстрировал такую игру. Король и правда как вино. С годами только лучше
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Комментарий удален модератором
Этого деда не остановить )
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Такая линейка в 39 это за гранью. Уникум! Игра в этом сезоне здорово прибавляет вистов в споре с Джорданом за звание лучшего.
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