Кевин Дюрэнт назвал четверку лучших скореров 21 века
Кевин Дюрэнт назвал представителей баскетбольной горы Рашмор.
Форварда «Финикса» попросили выбрать четырех игроков с 2000 года, которые лучше остальных способны на набор очков.
Дюрэнт выделил себя, Кобе Брайанта, Трэйси Макгрэйди и Леброна Джеймса.
Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди.
А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)