Кевин Дюрэнт назвал четверку лучших скореров 21 века

Теги Леброн Джеймс Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Кевин Дюрэнт назвал представителей баскетбольной горы Рашмор.

Форварда «Финикса» попросили выбрать четырех игроков с 2000 года, которые лучше остальных способны на набор очков.

Дюрэнт выделил себя, Кобе Брайанта, Трэйси Макгрэйди и Леброна Джеймса.

7 комментариев
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Ответ Air Rodman
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше. Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди. А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
Теперь вспомни, оставляли ли ТиМака на дуге одного намеренно, как это делают с Уэстбруком. Второе, конец 90х и нулевые это расцвет защитного баскетбола, slowest pace эра, когда команды сотку не всегда пробивали, в таких условиях достойный результат
+7
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+7
Ответ Air Rodman
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше. Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди. А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
Большая разница набирать в среднем 25-30 в 00 года и набирать 30 сейчас , тогда команде 100 очков набрать за праздник было! И дело не в отсутствии защиты или наличия, дело в количестве атак, многое способствует набору очков сейчас , трехи, 14 секунд на атаку и тд! То что Хардена нет, это да, один из самых монструозных людей в изоляции в то время
+6
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+6
Ответ Air Rodman
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше. Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди. А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
Да причем тут все эти данные. Тимак высокий, атлетичный, многое умел. В какой-то мере, прообраз самого КД. Но карьера у него сложилась не так успешно, как могла бы.
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+3
Ответ Air Rodman
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше. Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди. А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
Вот Коби наверно дурак то и ничего не понимает в наборе очков, раз назвал Трейси самым неудобным сопперником, который умеет набирать очки всеми возможными способоми и против которого сложнее всего защищаться. Да и КД полный профан в баскете получается
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+3
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше.

Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди.

А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
+10
-9
+1
Сейчас всякие валенки будут писать, что пол лиги лучше тимака, а треть лиги лучше чем коби в клатче, вот только набрать 25 в 00-10 это зачастую было четверть очков команды, а 30 вообще больше трети, сегодня Лука забил 73, это даже не половина очков Далласа. Вот такие дела.
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Ответ Air Rodman
Макгреди тут это абсурд. Бросал неважно, средний процент с игры по карьере fg% = 43.5%, на пике лучший сезон 45.7%. Для сравнения бедный мазила Уэстбрук по карьере 43.8%, лучший сезон 47.2%. И очков Уэстбрук набрал аж на 7К больше. Или, например, Дерозан, 46.8% по карьере, на пике 53.0%, и очков выбил почти 23К, намного больше Макгреди. А вообще, тут должен быть Харден, вот уж кто машина по скорингу. Или Стеф Карри. Но гордость не позволит Дюре упомянуть своих трёх очень знатных одноклубников :)
Так понятие "скорер" - это не про процент бросков. Это про умение набрать очки в любой ситуации. У того же Кобе процент так себе всегда был. Ти Мак на пике был убийца, которого было сложно остановить от набора очков
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