Велимир Перасович после победы над «Автодором»: «Сегодня продемонстрировали не лучшую свою игру»

Велимир Перасович недоволен игрой команды в победном матче против «Автодора».

«Очевидно, сегодня продемонстрировали не лучшую свою игру. Объясняю это тем, что нам противостояла очень серьезная команда, которая усилила состав и теперь имеет потенциал обыграть любого в .

Сейчас планируем провести анализ неудачных отрезков. Вторая половина удалась нам значительно лучше. После большого перерыва вышли с должным терпением и интенсивностью. Игроки, не достаточно хорошо сыгравшие в начале встречи, после перерыва преобразились.

Однако нам недостаточно только Нено Димитриевича, который сегодня продемонстрировал лучшую игру в сезоне и Исмаэля Бако, отлично сыгравшего на старте встречи. Отмечу во второй половине еще и Маркоса Найта, всегда выполняющего работу в защите и на подборе. Считаю, остальные наши ребята должны быть более конкурентоспособны.

К тому же, из ротации выбыли Вячеслав Зайцев и Артем Комолов, что представляет для нас проблему», – сказал главный тренер .