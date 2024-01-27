Велимир Перасович после победы над «Автодором»: «Сегодня продемонстрировали не лучшую свою игру»

Теги УНИКС Автодор Велимир Перасович Единая лига ВТБ Луи Лабери Исмаэль Бако Ненад Димитриевич Маркос Найт Баскетбол

Велимир Перасович недоволен игрой команды в победном матче против «Автодора».

«Очевидно, сегодня продемонстрировали не лучшую свою игру. Объясняю это тем, что нам противостояла очень серьезная команда, которая усилила состав и теперь имеет потенциал обыграть любого в Лиге.

Сейчас планируем провести анализ неудачных отрезков. Вторая половина удалась нам значительно лучше. После большого перерыва вышли с должным терпением и интенсивностью. Игроки, не достаточно хорошо сыгравшие в начале встречи, после перерыва преобразились.

Однако нам недостаточно только Нено Димитриевича, который сегодня продемонстрировал лучшую игру в сезоне и Исмаэля Бако, отлично сыгравшего на старте встречи. Отмечу во второй половине еще Луи Лабери и Маркоса Найта, всегда выполняющего работу в защите и на подборе. Считаю, остальные наши ребята должны быть более конкурентоспособны.

К тому же, из ротации выбыли Вячеслав Зайцев и Артем Комолов, что представляет для нас проблему», – сказал главный тренер УНИКСа.

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