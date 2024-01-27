Ненад Димитриевич установил личный рекорд результативности – 35 очков

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич набрал 35 очков в победном матче УНИКСа против «Автодора».

Македонский разыгрывающий реализовал 12 из 19 с игры (3 из 5 из-за дуги) и 8 из 8 с линии штрафных, а также сделал 6 подборов, 6 передач, 4 перехвата и блок-шот.

Димитриевич набрал 48 баллов эффективности. Это лучший результат этого сезона Единой лиги ВТБ. До этого рекорд принадлежал центровому «Астаны» Ройсу Хэмму (44).

УНИКС на своей площадке обыграл саратовский «Автодор» и гарантировал себе второе место по итогам первого этапа регулярного чемпионата.

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