Василий Карасев: «Такую команду как УНИКС нельзя обыграть, набирая 62 очка»

Теги УНИКС Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа.

«Первые две четверти, даже, возможно, три, играли неплохо, уступали в счете, но старались держаться на не слишком большом расстоянии, что с учетом нашего отвратительного процента штрафных и дальних попаданий было непросто.

Конечно, такую команду как УНИКС нельзя обыграть, набирая 62 очка, промахиваясь штрафные, не забивая открытые дальние. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы ты победил.

В концовке, видимо, закончились силы, уже выпустили ребят со скамейки и пожалели тех, кто получал в последних играх много времени», – сказал Василий Карасев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий