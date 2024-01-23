Василий Карасев: «Такую команду как УНИКС нельзя обыграть, набирая 62 очка»

Главный тренер МБА прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа.

«Первые две четверти, даже, возможно, три, играли неплохо, уступали в счете, но старались держаться на не слишком большом расстоянии, что с учетом нашего отвратительного процента штрафных и дальних попаданий было непросто.

Конечно, такую команду как нельзя обыграть, набирая 62 очка, промахиваясь штрафные, не забивая открытые дальние. Должно произойти что-то фантастическое, чтобы ты победил.

В концовке, видимо, закончились силы, уже выпустили ребят со скамейки и пожалели тех, кто получал в последних играх много времени», – сказал .