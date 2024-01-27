Василий Карасев о поражении МБА от ЦСКА: «Еще до матча некоторые игроки проиграли»

Главный тренер МБА попросил прощения у болельщиков за поражение от ЦСКА (52:88).

«В первую очередь нужно попросить прощения у болельщиков за анти-баскетбол, который мы сегодня показали. Наверное, еще до матча некоторые игроки проиграли. Кто-то вышел не бороться с , а отбыть номер, как это ни обидно.

Начало говорит само за себя – три потери, несколько промахов из-под кольца, никакой агрессии в защите. Потом попытались исправить что-то, сократили до семи очков, но в конечном итоге ничего опять отдали все. К сожалению, в этом сезоне мы боремся больше сами с собой, чем с соперниками», – сказал .