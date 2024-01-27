«Партизан» осудил вооруженное нападение на своих болельщиков после победы над «Жальгирисом»
Вчера группа вооруженных людей в масках напала на болельщиков «Партизана».
Инцидент произошел в Белграде после победы «Партизана» над литовским «Жальгирисом» (81:72) на «Штарк Арене».
Группа людей в черном и в масках, вооруженных дубинками, прутьями и топорами, напала на болельщиков «Партизана», которые возвращались после матча домой, мешая движению транспорта через столицу Сербии.
«Партизан» выступил с резким осуждением нападения.
«Необходимо установить личности нападавших. Люди, которые мирно приходят на матчи и наслаждаются спортивным представлением, должны быть защищены.
Речь идет о баскетболе, и у нас самый высокий средний показатель зрительской аудитории дома в Евролиге и Адриатической лиге, но мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей, которые мирно приходят на матчи «Партизана».
Нет места насилию на спортивных мероприятиях, ни до, ни после, ни во время игр, и «Партизан» будет всеми силами бороться за искоренение насилия и наказание виновных», – говорится в заявлении сербского клуба.