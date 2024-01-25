«У нас хорошие шансы на «Финал четырех». Зак Ледэй предпочел «Партизан» «Олимпиакосу» и «Панатинаикосу»
Зак Ледэй минувшим летом продлил контракт с «Партизаном» на два года.
Американский форвард объяснил решение остаться в сербской команде, несмотря на интерес к нему со стороны греческих «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».
«Мне были интересны обе команды, и я благодарен за предложения. Я решил остаться в «Партизане» и продолжать развивать свой ум и игру. Тренер сказал, что хочет создать команду уровня «Финала четырех», и, учитывая, что он побывал во многих «Финалах четырех», я принял это во внимание.
Учитывая, что некоторые ребята тоже остались в команде, я считаю, что у нас хороший шанс попасть в «Финал четырех» в течение следующих двух лет», — сказал Ледэй.