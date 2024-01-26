Евролига. «Милан» – «Барселона», «Партизан» встретится с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Итальянский «Милан» примет испанскую «Барселону», сербский «Партизан» дома встретится с литовским «Жальгирисом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 20-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-8, Панатинаикос Греция – 14-9, Фенербахче Турция – 14-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-10, – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-11, Валенсия Испания – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Милан Италия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Бавария Германия – 9-14, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 5-18, Альба Германия – 5-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.