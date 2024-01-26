Евролига. «Милан» – «Барселона», «Партизан» встретится с «Жальгирисом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Партизан Баскония Барселона Милан Валенсия Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Итальянский «Милан» примет испанскую «Барселону», сербский «Партизан» дома встретится с литовским «Жальгирисом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Монако Монако
Дата проведения
26 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Валенсия Испания
Дата проведения
26 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
26 января, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Барселона Испания
Дата проведения
26 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 20-3, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-8, Панатинаикос Греция – 14-9, Фенербахче Турция – 14-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-10, Монако – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-11, Валенсия Испания – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Милан Италия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Бавария Германия – 9-14, Жальгирис Литва – 8-14, Виллербан Франция – 5-18, Альба Германия – 5-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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