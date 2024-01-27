«Црвена Звезда» заработала 4,5 миллиона евро на продаже билетов в текущем сезоне

В «Црвене Звезде» рассказали о текущем доходе от продажи билетов.

Сербский клуб к данному моменту сезона заработал на продаже билетов около 4,5 миллиона евро.

Цифры были обнародованы на общем собрании клуба.

«Црвена Звезда» уже заработала 3,3 миллиона евро чистыми на абонементах, а с учетом продажи билетов на отдельные матчи клуб на данный момент имеет более 4,5 миллиона евро чистыми», – пояснили в белградском клубе.

Отмечается, что это рекордный показатель « » по заработку в данном сегменте. Организация ожидала, что сможет выручить на билетах 5 миллионов за весь сезон-23/24.

Собрание также поддержало главного тренера Янниса Сферопулоса и его команду, несмотря на недавние разочаровывающие результаты.

На данный момент «Црвена Звезда» имеет результат 9-14 в и делит места с 13-го по 15-е вместе с мюнхенской «Баварией» и «Анадолу Эфесом».