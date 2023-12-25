Яннис Сферопулос о Гиллеспи: «Он не может играть на «четверке» – чистая «пятерка». Отличный защитник, подбирает мячи, хорошо прикрывает «краску»

провел на площадке 13 минут в матче лиги, но промазал свой единственный бросок и получил четыре персональных фола, взяв при этом три подбора.

«Это была первая игра для Фредди. Он все еще адаптируется, он все еще изучает команду, изучает игры, нападение, систему защиты. Это нелегко. Он только один день тренировался с контактом, но уже заметно его влияние: как в нападении, так и в защите.

Он не может играть на «четверке», он чистая «пятерка». Он отличный защитник, играет энергично, подбирает мячи, хорошо прикрывает краску, может завершать владения на обеих сторонах площадки», – поделился тренер.