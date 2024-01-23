Андрей Ватутин о возвращении Курбанова: «Как принято говорить, после падения главное – снова встать на ноги»

Никита Курбанов вернется к тренировкам с ЦСКА.

Президент армейцев Андрей Ватутин объяснил решение клуба.

«Проступок Никиты остается очень серьезным, задета репутация ЦСКА, а наш клуб строго относится к соблюдению антидопинговых правил, поэтому решение о допуске к тренировкам с командой не было простым и потребовало самых серьезных обсуждений. Важно, что за минувшие дни среди очень неоднозначной оценки окружающих мы услышали много слов поддержки Никиты, в том числе – единогласно от команды, тренерского штаба, а также постарались получить максимально широкий спектр мнений наших болельщиков. За эти три месяца много общался с самим Никитой, и вижу, насколько ответственно он подошел к разрешению этой сложнейшей ситуации, осознал свою ошибку, готов доказать в первую очередь себе, что может быть полезным для команды.

Убеждены, что искреннее раскаяние, долгие годы усердной работы, заслуги, титулы и многолетняя преданность клубу дают шанс исправить ошибку, проявить себя ответственным игроком и товарищем по команде, помочь коллективу добиться наших целей. Как принято говорить, после падения главное – снова встать на ноги, и у Никиты есть такой шанс. Все эти три месяца он тренировался индивидуально. Для нас важен его опыт, так что, надеемся, способен помочь нам на финальной стадии сезона даже после длительного отсутствия. Искренне желаю Никите удачи и прошу болельщиков отнестись к игроку и всей команде с привычным позитивом. Капитаном команды останется », – говорится в заявлении Ватутина.