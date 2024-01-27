Лука Дончич: «В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить»

Теги Уилт Чемберлен Атланта Даллас НБА Дэвид Томпсон Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич поделился впечатлениями от матча с «Атлантой».

Словенский разыгрывающий «Далласа» набрал рекордные в карьере 73 очка, повторив 4-й результат в истории НБА.

«В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить, таким был наш настрой. Мы отлично сыграли», – заявил Дончич.

Дончич повторил результат по набранным очкам за один матч знаменитых игроков прошлого Уилта Чемберлена и Дэвида Томпсона.

«Что за имена, особенные игроки. Просто невероятно», – отметил Лука.

«Мэверикс» победили в гостях 148:143.

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Наконец захотелось победить, до этого как то не очень хотелось…
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