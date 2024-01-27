Лука Дончич: «В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить»
Лука Дончич поделился впечатлениями от матча с «Атлантой».
Словенский разыгрывающий «Далласа» набрал рекордные в карьере 73 очка, повторив 4-й результат в истории НБА.
«В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить, таким был наш настрой. Мы отлично сыграли», – заявил Дончич.
Дончич повторил результат по набранным очкам за один матч знаменитых игроков прошлого Уилта Чемберлена и Дэвида Томпсона.
«Что за имена, особенные игроки. Просто невероятно», – отметил Лука.
«Мэверикс» победили в гостях 148:143.