Лука Дончич: «В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить»

Лука Дончич поделился впечатлениями от матча с «Атлантой».

Словенский разыгрывающий « » набрал рекордные в карьере 73 очка, повторив 4-й результат в истории .

«В последнее время у «Мэверикс» были проблемы. Сегодня хотелось победить, таким был наш настрой. Мы отлично сыграли», – заявил .

Дончич повторил результат по набранным очкам за один матч знаменитых игроков прошлого и Дэвида Томпсона.

«Что за имена, особенные игроки. Просто невероятно», – отметил Лука.

«Мэверикс» победили в гостях 148:143.