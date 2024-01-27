Джейсон Кидд: «Лука Дончич – это и есть план на игру»

Теги Атланта Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол - фото Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд отдал должное Луке Дончичу после матча с 73 очками.

Главный тренер «Далласа» отметил способность словенца в одиночку решать исход игр. Техасцы сегодня победили со счетом 148:143.

«Лука Дончич – это и есть план на игру.

Мне кажется, в раздевалке после матча он сидел с мыслями о том, что будь у него еще три передачи, получился бы трипл-дабл.

Мне еще раз хочется напомнить о том, что мы не должны принимать игру Дончича как должное. Он постоянно выдает что-нибудь особенное. Порой мы бываем слишком требовательны к нему из-за результатов, но никто не делает на площадке то, что делает он», – сказал Кидд.

В активе словенца также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.

Соцсети «Мэверикс»

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4 комментария
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Ответ bear7904
У меня была тактика и я ее придерживался, в общем. Ну с другой стороны без Кайри и Тайм Лорда больше и некем играть)
Какого Таймлорда? Он у нас в Орегоне в больничке лечится.
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+2
У меня была тактика и я ее придерживался, в общем.
Ну с другой стороны без Кайри и Тайм Лорда больше и некем играть)
+1
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Ну Лука и правда дал магии сегодня, показал делом что не просто так он попал в Старт Алл-Стара, все заслуженно.
+1
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Ответ bear7904
У меня была тактика и я ее придерживался, в общем. Ну с другой стороны без Кайри и Тайм Лорда больше и некем играть)
Тайм Лорд разве не в Блейзерс?)
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