Джейсон Кидд: «Лука Дончич – это и есть план на игру»

Джейсон Кидд отдал должное Луке Дончичу после матча с 73 очками.

Главный тренер « » отметил способность словенца в одиночку решать исход игр. Техасцы сегодня победили со счетом 148:143.

« – это и есть план на игру.

Мне кажется, в раздевалке после матча он сидел с мыслями о том, что будь у него еще три передачи, получился бы трипл-дабл.

Мне еще раз хочется напомнить о том, что мы не должны принимать игру Дончича как должное. Он постоянно выдает что-нибудь особенное. Порой мы бываем слишком требовательны к нему из-за результатов, но никто не делает на площадке то, что делает он», – сказал .

В активе словенца также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.

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