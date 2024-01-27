Джейсон Кидд: «Лука Дончич – это и есть план на игру»
Джейсон Кидд отдал должное Луке Дончичу после матча с 73 очками.
Главный тренер «Далласа» отметил способность словенца в одиночку решать исход игр. Техасцы сегодня победили со счетом 148:143.
«Лука Дончич – это и есть план на игру.
Мне кажется, в раздевалке после матча он сидел с мыслями о том, что будь у него еще три передачи, получился бы трипл-дабл.
Мне еще раз хочется напомнить о том, что мы не должны принимать игру Дончича как должное. Он постоянно выдает что-нибудь особенное. Порой мы бываем слишком требовательны к нему из-за результатов, но никто не делает на площадке то, что делает он», – сказал Кидд.
В активе словенца также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.
Соцсети «Мэверикс»
Ну с другой стороны без Кайри и Тайм Лорда больше и некем играть)