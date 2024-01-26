Клэй Томпсон «все еще считает себя элитным вингом» и уверен, что «заслуживает большие деньги»

Клэй Томпсон надеется получить крупное продление контракта.

« все еще считает себя вингом элитного уровня как шутер и скорер, который может отзащищаться против более крупных парней. Игра в обороне против более низких игроков испарилась, потому что он уже не успевает за ними «на ногах» после всех травм.

Но он по-прежнему уверен, что заслуживает большие деньги и должен быть оценен организацией соответствующе», – рассказал обозреватель « » Энтони Слэйтер.

В сезоне-2023/24 Томпсон набирает в среднем 17,4 очка, 3,4 подбора и 2,3 передачи, реализуя 42,3% с игры и 38,7% из-за дуги.