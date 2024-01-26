Клэй Томпсон «все еще считает себя элитным вингом» и уверен, что «заслуживает большие деньги»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон надеется получить крупное продление контракта.

«Клэй Томпсон все еще считает себя вингом элитного уровня как шутер и скорер, который может отзащищаться против более крупных парней. Игра в обороне против более низких игроков испарилась, потому что он уже не успевает за ними «на ногах» после всех травм.

Но он по-прежнему уверен, что заслуживает большие деньги и должен быть оценен организацией соответствующе», – рассказал обозреватель «Голден Стэйт» Энтони Слэйтер.

В сезоне-2023/24 Томпсон набирает в среднем 17,4 очка, 3,4 подбора и 2,3 передачи, реализуя 42,3% с игры и 38,7% из-за дуги.

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8 комментариев
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Клэю бы пора уже перестать жить былыми успехами, потому что после своих травм он жутко сдал и это очень сильно заметно на его игре.
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Треш
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Главное, чтобы так не считали в команде.. а то это будет закат окончательный
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Уже в чемпионском сезоне было видно , что он сдал, уже тогда можно было задуматься о трейди , время ушло …сейчас ГСВ заложники ситуации в которую они попали.
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Пусть надеется. Если ГМ не тупой, то этому бездарю такие бабки не дадут.
Да и вообще нужно его из старта убрать...
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вот если бы это было так, его либо бы уже продлили, либо сделали трейд. а похоже, он с такой зарплатой и такими требованиями никому особо и не нужен
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клоун. максимум его 45/3, а реальная стоимость - дать пинка под зад из команды.
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Клэй пусть меньше деньги считает, а больше сколько забивает и сколько из-за него ГСВ пропускает.
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