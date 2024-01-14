Остин Риверс – «Голден Стэйт»: «Вы уже по колено в воде и стоите в раздумье: прыгать или нет. Удваивайте ставки: меняйте Кумингу и остальных молодых»

Теги Голден Стэйт НБА Остин Риверс Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джордан Пул Джонатан Куминга Баскетбол

Остин Риверс считает, что «Уорриорз» надо идти ва-банк.

«Уорриорз» могут что-нибудь придумать, но это лишь ненадолго предотвратит неизбежное. А потом все будет очень плохо. Потому что все свои активы в лице молодых игроков они раздали. Началось все с Джордана Пула – это было крупнейшей ошибкой. Провальный обмен. Мне не нравилось это с самого начала, и это не дало и самому Пулу ничего хорошего.

Понятно, что он не первая и не вторая опция в чемпионской команде. <...> Но он стоит свои 100 миллионов. Другой вопрос, это когда Джейлен Брансон получает точно такие же деньги. Тут уже начинаешь задумываться.

Так зачем вам Куминга, «Уорриорз», если вы пошли по такому пути? Стеф остается, значит остается и Дрэймонд. А там уже и Клэй. Так отправьте Кумингу уже куда-нибудь, чтобы он перестал говорить про Керра и игровое время. Получите своего ветерана взамен, если вы так этого хотите.

Вы уже по колено в воде и стоите в раздумье: прыгать или нет. Вы уже в воде! Обменяли своего самого талантливого молодого игрока в лице Джордана Пула. Что бы люди ни думали, они не стали бы чемпионом в 2022 году без него. Он был огромной частью той чемпионской команды. И вы от него избавились.

Значит, вы уже по колено в воде. Тогда уже удваивайте ставки: меняйте Кумингу и остальных молодых и действуйте отсюда. А потом уходите в перестройку. Думаю, болельщики это переживут, если вы попытаетесь прорваться за пятым чемпионством», – поделился мнением Риверс.

7 комментариев
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Дайте уже Остину должность ген менеджера, посмотрим кого тренером назначит)))
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Мда уж. Его оправдывает только одно-ему плевать на ГСВ.
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Мне кажется,что пользователи спортса с баскетбольной ветки гораздо объективнее и интереснее смогут высказаться о данном вопросе. Ртверс выставил себя диванным экспертом,да ещё и пост-фактум получается
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Весь в папу)
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Они давно уже по горло.... и ето не вода :-(
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...какой-то поток сознания...
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