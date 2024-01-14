Остин Риверс – «Голден Стэйт»: «Вы уже по колено в воде и стоите в раздумье: прыгать или нет. Удваивайте ставки: меняйте Кумингу и остальных молодых»

Остин Риверс считает, что «Уорриорз» надо идти ва-банк.

«Уорриорз» могут что-нибудь придумать, но это лишь ненадолго предотвратит неизбежное. А потом все будет очень плохо. Потому что все свои активы в лице молодых игроков они раздали. Началось все с Джордана Пула – это было крупнейшей ошибкой. Провальный обмен. Мне не нравилось это с самого начала, и это не дало и самому Пулу ничего хорошего.

Понятно, что он не первая и не вторая опция в чемпионской команде. <...> Но он стоит свои 100 миллионов. Другой вопрос, это когда Джейлен Брансон получает точно такие же деньги. Тут уже начинаешь задумываться.

Так зачем вам , «Уорриорз», если вы пошли по такому пути? Стеф остается, значит остается и . А там уже и . Так отправьте Кумингу уже куда-нибудь, чтобы он перестал говорить про Керра и игровое время. Получите своего ветерана взамен, если вы так этого хотите.

Вы уже по колено в воде и стоите в раздумье: прыгать или нет. Вы уже в воде! Обменяли своего самого талантливого молодого игрока в лице . Что бы люди ни думали, они не стали бы чемпионом в 2022 году без него. Он был огромной частью той чемпионской команды. И вы от него избавились.

Значит, вы уже по колено в воде. Тогда уже удваивайте ставки: меняйте Кумингу и остальных молодых и действуйте отсюда. А потом уходите в перестройку. Думаю, болельщики это переживут, если вы попытаетесь прорваться за пятым чемпионством», – поделился мнением .