Клэй Томпсон обошел Леброна Джеймса по 3-очковым за карьеру и поднялся на 7-е место в истории

Клэй Томпсон стал 7-м в истории НБА по точным броскам из-за дуги.

В проигранном матче с «Милуоки» (2342) реализовал 6 из 17 бросков издали, тем самым обойдя 39-летнего форварда « » (2338). Сегодняшнюю игру против «Юты» Джеймс пропускал из-за травмы голеностопа.

На 6-м месте в истории расположился Кайл Корвер с 2450 дальними попаданиями, 5-й Дэмиан Лиллард (2495).