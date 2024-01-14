Клэй Томпсон обошел Леброна Джеймса по 3-очковым за карьеру и поднялся на 7-е место в истории
Клэй Томпсон стал 7-м в истории НБА по точным броскам из-за дуги.
В проигранном матче с «Милуоки» Томпсон (2342) реализовал 6 из 17 бросков издали, тем самым обойдя 39-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса (2338). Сегодняшнюю игру против «Юты» Джеймс пропускал из-за травмы голеностопа.
На 6-м месте в истории расположился Кайл Корвер с 2450 дальними попаданиями, 5-й Дэмиан Лиллард (2495).
А так бы сейчас с Харденом бодался за третью строчку