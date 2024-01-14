Клэй Томпсон обошел Леброна Джеймса по 3-очковым за карьеру и поднялся на 7-е место в истории

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон стал 7-м в истории НБА по точным броскам из-за дуги.

В проигранном матче с «Милуоки» Томпсон (2342) реализовал 6 из 17 бросков издали, тем самым обойдя 39-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса (2338). Сегодняшнюю игру против «Юты» Джеймс пропускал из-за травмы голеностопа.

На 6-м месте в истории расположился Кайл Корвер с 2450 дальними попаданиями, 5-й Дэмиан Лиллард (2495).

5 комментариев
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Впервые вижу фразу «обошёл Леброна Джеймса» в новостях про статистические показатели…
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Ответ Вялый Харден
будучи простой пулялкой, которая только и делает, что шмаляет трехи - странно что он это сделал ток в 33 года
Если бы не травма, которая оставила его вне игры на 2,5 года, то Клэр был бы уже вторым в списке.
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Ответ Вялый Харден
будучи простой пулялкой, которая только и делает, что шмаляет трехи - странно что он это сделал ток в 33 года
Так то человек 2 сезона полных пропустил, если не в курсе.
А так бы сейчас с Харденом бодался за третью строчку
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Ответ Kudim41
Впервые вижу фразу «обошёл Леброна Джеймса» в новостях про статистические показатели…
А "завтра" Леброн обратно обойдёт Клэя, будет новый инфоповод... Как у Кросби с Ови
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